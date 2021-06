De grootste Tito Rabat-fan woont in Emmen

De Spaanse coureur werd in 2014 wereldkampioen in de Moto2 en reed later ook in de MotoGP-klasse. Sinds dit jaar komt hij uit in de World Superbike, maar reed hij ook twee races mee in de MotoGP, als vervanger van de geblesseerde Jorge Martin. "Ik vind hem gewoon een ontzettend goede coureur", zegt Stevens. "Ik ben hem op een gegeven moment gaan volgen. Nadat ik hem ontmoette, leer je ook een beetje de persoon achter de coureur kennen."

Stevens is in de loop der jaren op allerlei circuits geweest en heeft Rabat meerdere keren ontmoet. De coureur kent haar inmiddels ook. "Veel rijders zijn gewend dat mensen foto's en handtekeningen willen", legt ze uit. "Maar ze krijgen wel door wie hen echt supporten. Tito wilde ook dingen van mij weten, waar ik vandaag kwam en zo. Ik kwam een keer op een donderdagmiddag al op de paddock. Toen reed hij op z'n scooter voorbij en riep: 'Hé, Anouk!' Dat was heel grappig."

Racepak als pronkstuk

De Emmense heeft inmiddels de nodige spullen van Rabat verzameld. "Ik heb veel dingen van hem gekregen, als blijk van waardering", vertelt Stevens. "Ik heb z'n laarzen, petten, en knee-sliders." Veelal voorzien van persoonlijke boodschappen van de coureur.

Maar het échte pronkstuk is een van z'n racepakken. "Ik won dat pak met een speciale actie. Tito vond het hilarisch dat uitgerekend ik dat pak won. Daarna was ik ook een heel raceweekend bij het team te gast." Het gewonnen racepak zorgde voor veel interesse van andere fans. "Meerdere mensen boden er veel geld voor, maar ik ga mijn spullen echt niet verkopen."