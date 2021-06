Overlast veiligelanders bij dorpen: 'Dweilen met de kraan open'

Problemen met veiligelanders spelen al meerdere jaren. Het gaat om asielzoekers uit met name Noord-Afrika, die in Nederland geen kans maken op een verblijfsvergunning, maar die wél aanvragen. Als je in Nederland asiel aanvraagt wordt die aanvraag altijd in behandeling genomen. In afwachting van hun afwijzing in het azc Ter Apel veroorzaakt de groep veel overlast.

Vorige week maakte de provincie bekend de dienstregeling voor pendelbussen tussen Emmen en het azc in Ter Apel uit te breiden met extra bussen. Dit besluit werd genomen na een reeks incidenten met veiligelanders in de bussen en op de stations. Katoen is blij met die stap. "Het geeft onze dorpsbewoners een veiliger gevoel als ze weer de bus instappen. Vooral vrouwen werden op een vervelende manier benaderd. Met als gevolg dat ze in sommige gevallen niet meer met het openbaar vervoer durfden te reizen."

Burgerarrestaties

De overlast beperkt zich volgens Katoen echter niet tot de buslijn. "De veiligelanders zwerven ook rond in de buurt. Soms staan ze ineens op het erf of bij mensen in hun woning. Ze gedragen zich soms agressief of lopen te schelden op straat."

Volgens de dorpsvoorzitter zijn enkele inwoners al overgegaan op burgerarrestaties. "Laatst liep er eentje te rommelen aan een auto. Enkele dorpelingen hebben deze persoon aangehouden en de politie gealarmeerd."

Volgens Katoen is er veel en goed contact met de burgemeester en de politie. "Ze staan er als het nodig is. Maar het is dweilen met de kraan open."

Den Haag moet nader ingrijpen, meent hij. "Pas de wetgeving aan. Houd veiligelanders vast tot het moment dat ze uitgezet worden." Katoen benadrukt dat de problemen zich enkel met deze groep voordoen. "Met andere, reguliere asielzoekers speelt dit totaal niet."

Extra oogje

Dorpsvoorzitter Gerard Gustin van buurdorp Emmer-Compascuum zegt de ervaringen in Nieuw-Weerdinge in grote lijnen te herkennen. Hoewel buslijn 73 niet door het dorp gaat, krijgt ook Emmer-Compascuum wel regelmatig bezoek vanuit Ter Apel, vertelt Gustin.

Via een buurtapp wordt er een extra oogje in het zeil gehouden, meldt hij. "Ook bij ons heeft de politie een aantal malen moeten ingrijpen."

Burgemeester

Burgemeester Eric van Oosterhout bevestigt dat er af en toe incidenten plaatsvinden in onder meer Nieuw-Weerdinge. Vorige week heeft hier nog een gesprek over plaatsgevonden met het dorpsbestuur. "We hebben aangegeven dat inwoners zich moeten melden als er zich iets voordoet, want dan kunnen we actie ondernemen."

Enige nuance is wel op zijn plaats, vindt Van Oosterhout, want lang niet iedereen zorgt voor overlast of problemen. "Er komen incidenten voor en daar reageren we heel alert op. Maar het is zeker niet zo dat dit voor alle asielzoekers geldt die daar langskomen."

