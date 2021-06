Netbeheerder Rendo: 'Gasleidingen uit de grond halen is kapitaalvernietiging'

Er melden zich regelmatig onderzoeksbureaus aan de poort van Rendo. Zij houden zich bezig met het klimaatakkoord en onderzoeken wanneer het gasnet is afgeschreven. Volgens Jonkman trekken zij de verkeerde conclusies. "Dat komt vooral voor bij de leidingen die er al vijftig jaar liggen", vertelt hij. "Dan lees ik terug in hun rapporten dat die gasnetten binnenkort afgeschreven zijn. Het tegendeel is waar. Ze worden financieel afgeschreven in vijftig jaar, dat klopt. Maar technisch kunnen ze nog honderd jaar mee."

Jonkman heeft dat zelf in 2010 grootschalig laten onderzoeken. "De leidingen en buizen hebben geen bewegende delen. Slijten doen ze dus niet. De tussenstations onderhouden we goed. Daar zitten geen gigantische kosten in. Rendo heeft geen leidingen van gietijzer en asbest. Het is allemaal kunststof en staal. Als je dat nu uit de grond gaat halen, betekent dat een grote maatschappelijke restwaarde vernietiging. Je haalt immers iets uit de grond dat nog werkt en dus veel geld waard is."

Duurzame gas een unieke kans

Dat Rendo het eigen gasnet beschermt, is niet gek: het bedrijf, waarvan vijf Drentse gemeenten aandeelhouder zijn, is ervan overtuigd dat duurzaam gas in met name landelijke gebieden unieke kansen biedt voor een betaalbare energietransitie.

"In ons verzorgingsgebied, Drenthe en Overijssel, zijn er veel landelijke gebieden", vervolgt Jonkman. "Er staan veel vrijstaande woningen en oudere boerderijen. Die kun je niet het hele jaar door verwarmen met een warmtepomp. (Groen)gas en waterstof gaan daar een belangrijke rol vervullen. Ons netwerk speelt daarin een cruciale rol."

Op de website van Rendo staat inmiddels een overzicht. Mensen kunnen zie hoe lang het gasnet in hun wijk nog mee kan. "Daarmee willen we voorkomen dat er onjuiste conclusies worden getrokken en dus onnodige maatschappelijke kosten worden gemaakt. Beste politiek: pas nou op en doe geen dingen waar je spijt van krijgt. Geen verkeerde aannames doen", besluit Jonkman.

