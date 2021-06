Emmen moet huiswerk over effecten bufferzone Bargerveen opnieuw doen

Het is nog onzeker in welke mate een bufferzone het waterpeil in het Bargerveen verhoogt. Dat stelt de Commissie voor de milieueffectrapportage in een advies aan de gemeente Emmen. Emmen moet de plannen beter uitwerken, oordeelt de commissie.

De gemeente Emmen wil, samen met andere organisaties, een 500 meter brede hydrologische bufferzone aanleggen aan de zuidkant van het natuurgebied bij Weiteveen. Het is de bedoeling dat het waterpeil in het Bargerveen hiermee wordt verhoogd en de natuur herstelt. Het water dat daar voor nodig is, komt uit het Dommerskanaal en het omringende landbouwgebied.

Emmen heeft de milieugevolgen onderzocht in een zogenoemd milieueffectrapport. De commissie die dat heeft beoordeeld, vindt dat het rapport nog te weinig informatie geeft over in welke mate de bufferzone het waterpeil in het Bargerveen verhoogt. Dat hangt volgens de commissie mede af van de hoeveelheid water die kan worden aangevoerd in zeer droge jaren.

Ook de gevolgen van de aanleg van een kwelsloot en beregeningsputten in het omringende landbouwgebied moeten volgens de commissie verder uitgewerkt worden. De gemeente Emmen gaat het rapport nu aanpassen. Daarna legt ze het opnieuw voor aan de Commissie voor de milieueffectrapportage.

