Wildlands krijgt 625.000 euro van provincie voor aanpak Kompasplein

Volgens gedeputeerde Henk Brink is het aanpassen van het Kompasplein nodig om bezoekers beter een idee te geven dat ze een dierentuin binnen stappen. De bedoeling is dat ze direct na de poorten in een andere belevingswereld belanden met speeltoestellen en direct zicht op apen en andere dieren. De verwachting is dat Wildlands door de aanpassingen van het plein 160.000 euro meer omzet per jaar draait.

Minder stenen en groener

De stenen moeten worden vervangen door beplanting en waterpartijen, waardoor het plein een stuk groener wordt. De entree naar de drie thema-gebieden van Wildlands moet daardoor ook duidelijker en logischer worden.

Bij coalitiepartners CDA en ChristenUnie leven nog wel vragen, bleek vandaag tijdens de Statenvergadering. CDA'er Ceciel Mentink wilde weten waarom de ene helft van de zes ton uit de investeringsagenda moet komen en de andere helft uit het coronapotje. Volgens Brink is dat omdat bij deze aanvraag beide potjes geschikt zijn. Door ook drie ton uit het coronapotje te halen hoeft Wildlands niet hoeft aan te kloppen bij de gemeente Emmen, die financieel toch haar nek al maximaal heeft uitgestoken voor het park. Daarna is het CDA om.

Geen lening

ChristenUnie-fractievoorzitter Bernadette van den Berg was nog niet om. Zij wilde waarom er is gekozen voor subsidie en niet voor een lening. Brink: "We hebben helemaal niet gekeken naar een lening, want dat doen we bij andere ondernemers die een subsidie aanvragen ook niet. Los daarvan moet je, gezien de financiële druk die er op Wildlands ligt, er niet ook nog eens een lening bij doen. Het park gaat dit jaar geen rode cijfers schijven. Als we een lening zouden verstrekken, komt er weer druk op andere investeringen of het voorzichtig beginnen met terugbetalen aan de gemeente Emmen."

Meer dierenpark dan attractiepark

Bij oppositiepartijen JA21 en Sterk Lokaal komt de 'ja' voor de subsidie ook uit het sentiment dat Wildlands volgens hen op de goede weg terug is om weer een echte dierentuin te worden. In het begin wilde Wildlands vooral het imago van een attractiepark hebben en volgens SL-commissielid Jan Steenbergen is het goed dat Wildlands dit nu herstelt en kan de subsidie daarbij hepen. "We zien het wel als een laatste bijdrage."

Harry Omloo van Forum voor Democratie denkt er net zo over. "De koers is gewijzigd en het gaat de goede kant op. Maar wanneer kan Wildlands dit soort investeringen weer zelf kan doen? En staan er nog meer wensen op het lijstje van Wildlands?" Ook coalitiepartij GroenLinks heeft er moeite mee dat er opnieuw geld naar Wildlands gaat. Toch is ook deze partij voor.

Volgens Henk Brink is het subsidiebedriag goed te rechtvaardigen, ook tegenover andere recreatieondernemers. "Wildlands heeft door corona en bezuinigen wel een jas uit gedaan en investeringen uitgesteld. De dierentuin is cruciaal voor vrijetijdseconomie in de omgeving. Die ondernemers hebben daar baat bij, maar betalen daar niet voor." Waarmee Brink maar wil zeggen: daarom doen wij dat. Bovendien is Wildlands volgens de gedeputeerde een Drents exportproduct.

PvdD en PVV tegen

PVV en Partij voor de Dieren zullen op 7 juli tegen stemmen. PvdD omdat ze principieel tegen het houden van dieren is in dierentuinen als Wildlands. De PVV stemt tegen omdat de partij vindt dat je het niet kunt maken Wildlands wel geld te geven voor een investering en en bij andere noodlijdende ondernemers niet. "Hoeveel sympathie we ook voor Wildlands hebben" laat PVV'er Son ja Kort weten.

