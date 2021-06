Achttien nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Het aantal nieuwe besmettingen is iets opgelopen in vergelijking met de afgelopen week (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Achttien mensen in Drenthe zijn de afgelopen 24 uur positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het hoogste aantal sinds vorige week maandag, toen er twintig besmettingen werden geregistreerd.

In de helft van de twaalf Drentse gemeenten heeft het RIVM nieuwe geregistreerde besmettingen geteld. In Hoogeveen is het aantal nieuwe coronagevallen met zeven het hoogst. In Hoogeveen werd ook een coronapatiënt opgenomen in het ziekenhuis. Dat is de enige ziekenhuisopname in Drenthe.

De afgelopen dagen schommelde het aantal besmettingen rond de tien.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 23-06-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1433 (+1) 7 20 Assen 3816 (+4) 68 15 Borger-Odoorn 1619 33 15 Coevorden 2911 57 31 Emmen 9171 (+3) 166 80 Hoogeveen 4620 (+7) 77 (+1) 41 Meppel 2361 34 27 Midden-Drenthe 2070 35 30 Noordenveld 1693 32 26 Tynaarlo 1566 (+1) 22 24 Westerveld 989 (+2) 16 21 De Wolden 2044 32 24 Onbekend 61 0 0

Landelijke besmettingscijfers

Landelijk zijn in het afgelopen etmaal 679 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het RIVM. Dat zijn er aanzienlijk minder dan vorige week woensdag, toen het instituut 1027 positieve testen noteerde. Het gemiddelde aantal dagelijkse meldingen is daarmee ook weer verder gedaald, tot 764.

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Het betere weer helpt volgens het RIVM ook. Ruim een maand geleden registreerde het instituut nog zo'n 6000 positieve testen per dag. Dat aantal is dus in korte tijd gekelderd. Het aantal positieve testen ligt nu al zes dagen achtereen onder de duizend per dag. Tussen maandag- en gisterochtend werden 724 besmettingen gemeld.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is verder gedaald tot 425. Dat is het laagste aantal sinds eind september. In de afgelopen twee maanden zijn ongeveer 2200 bedden vrijgekomen.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 255 mensen met COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 22 minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met vijftien naar 170.

De afgelopen 24 uur belandden 29 mensen vanwege corona op een verpleegafdeling of intensive care. Vorige week woensdag waren het er veertig, de woensdag ervoor 55 en nog een woensdag eerder 77. De afgelopen week zijn in totaal 212 nieuwe coronapatiënten opgenomen, gemiddeld ongeveer dertig per dag. Dit is het laagste peil sinds het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding in oktober begon met het delen van die gegevens.