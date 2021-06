FC Emmen haalt voormalig PSV'er Peter van Ooijen

Van Ooijen speelde tien jaar bij PSV, dat hem als jeugdspeler overnam van FC Den Bosch. Bij de club uit Eindhoven gold hij als een groot talent. Hij maakte in het rood-wit ook zijn debuut op het hoogste niveau, zowel nationaal als internationaal. Hij scoorde in Europees verband, maar uiteindelijk bleek een vaste plek bij de eerste elf niet haalbaar.

Dribbelen en combineren

Van Ooijen over zijn keuze voor FC Emmen: "De speelstijl trekt me wel. Ze spelen met zorg. Dat past bij me. Ikzelf ben een speler die graag de bal in zijn voeten heeft. Ik hou van dribbelen en combineren."

In 2014 liet van Ooijen, via zijn toenmalige zaakwaarnemer Mino Raiola, aan PSV weten dat hij meer wilde spelen en anders op zoek zou gaan naar een nieuwe club. Die club werd Go Ahead Eagles. Met die club degradeerde hij uit de eredivisie, waarna hij vertrok naar Heracles Almelo. Hij speelde tot de zomer van 2018 bij Heracles en bij die club scoorde hij ook zijn eerste treffer in de eredivisie (tegen Willem II).

De laatste Nederlandse club voor de middenvelder was VVV, waarmee hij twee jaar in de eredivisie speelde. Bij de Venlose club was hij een vaste waarde en scoorde hij in 47 duels zeven keer. VVV wilde wel met hem door, maar om financiële redenen kwam er geen nieuwe verbintenis waarna Van Ooijen vertrok naar Duitsland.

Terug naar de eredivisie

Met KFC Uerdingen, in de jaren '80 een grote club in Duitsland (bekerwinnaar in 1985), eindigde hij het afgelopen seizoen op de 16e plaats in de 3. Liga.

De nieuweling is kort over aankomend seizoen in de eerste divisie: "Ik vind dat ze veel pech hebben gehad. Ze hadden verdiend erin te blijven. Ik heb vertrouwen. Als we zo voetballen als dat ze zijn geëindigd, denk ik dat wij wel terug moeten komen."