Oud-manegehouder over leven na inval coke-wasserij: ‘Een old mannechien met een stokkien’

Hulpdiensten in Nijeveen, waar de cocaïnewasserij in augustus vorig jaar werd opgerold (Rechten: Persbureau Meter)

"Ik ben alles kwijt, ik heb niets meer en ik kan ook niets meer", beklaagde Jan B. zich tegenover de rechtbank in Amsterdam. Hij staat samen met veertien andere verdachten terecht voor de enorme cocaïnewasserij in zijn toenmalige manege in Nijeveen. De grootste ooit in Nederland ontmanteld.

B. was destijds de eigenaar, toen de Landelijke Eenheid vorig jaar augustus de manege binnenviel. Hij, dertien Colombianen en een Turk werden afgevoerd. B. zat 48 dagen in voorarrest. "Het was niet best daarna", schetste hij zijn situatie van destijds. De schuldenaren liepen zijn deur plat en eisten zijn vermogen op. Om van de schuldenlast af te zijn verkocht hij de boerderij. Hij lag vanaf oktober 2019 in scheiding en ook die verliep niet bepaald soepel. Hierdoor heeft hij sinds kort pas een bijstandsuitkering.

'Stolsel gaat niet meer weg'

Tijdens zijn detentie kreeg hij een TIA (een tijdelijke afsluiting van een bloedvat in de hersenen door een stolsel), vertelde hij de rechters. Hij werd in de gevangenis door een arts onderzocht en die zou volgens hem de gegevens niet door hebben gegeven aan de huisarts van B. Door tussenkomst van familieleden, die bezorgd waren over de gezondheidstoestand van B., werd uiteindelijk een scan gemaakt. "Ik heb een stolsel in mijn hersenen en dat gaat niet meer weg", legde B. aan de rechters uit. De linkerhelft van zijn lichaam functioneert nog voor 80 procent.

'Wat maakt een mens toch wat mee'

Hoe B. zijn toekomst ziet? "Een old mannechien met een stokkien. Ik heb tonnen aan belasting betaald en nu word ik van alle kanten tegengewerkt". Sinds zijn vrijkomen woont hij bij zijn zus. B. wordt emotioneel wanneer hij vertelt dat zijn zus na een openhartoperatie in coma is geraakt. Hij doet zijn bril af en snikt: "Wat maakt een mens toch wat mee". Als afsluiting wil hij de rechters nog één ding vertellen: "Ik ben erin gestonken. Ze kunnen wel zeggen dat ik wat wist, maar ik ben alles kwijt. Het is allemaal over".

De zitting gaat donderdagochtend verder. De officier van justitie geeft dan haar mening over het bewijs en welke straffen hiervoor moeten worden opgelegd. Daarna komt de verdediging aan het woord.

Lees ook: