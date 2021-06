Henk Kuipers hoort opnieuw celstraf eisen voor fraude

Henk Kuipers in de rechtbank toen hij nog vrij man was (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Oud-motorclubleider Henk Kuipers heeft voor 170.000 euro gefraudeerd, nadat tussen 2007 en 2012 meerdere bedrijven van hem failliet zijn gegaan en hij ook persoonlijk failliet ging. Dat is de overtuiging van het Openbaar Ministerie. Het OM eiste daarvoor vandaag tijdens het hoger beroep bij het gerechtshof in Zwolle acht maanden celstraf tegen de 56-jarige Emmenaar.

De rechtbank in Groningen sprak Kuipers in 2017 vrij in de fraudezaak. De rechters vonden wel dat hij de administratie van de bv's niet op orde had, maar oordeelden dat er te weinig bewijs was voor fraude. Het OM was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep.

In de tussentijd is Kuipers vorig jaar in de zaak die draaide om zijn rol als captain No Surrender veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor onder meer het leidinggeven aan een criminele organisatie, afpersing en mishandelingen. Die zaak staat hier los van. Daartegen is Kuipers zelf in beroep gegaan. Die zaak wordt later door het hof behandeld; wanneer is nog niet bekend. In afwachting daarvan zit Kuipers vast.

Gerommel met bv's

Volgens het OM rommelde Kuipers in de periode voor hij bij de motorclub zat met de administratie van zijn bv's. Ook verantwoordde hij zich niet voor de opbrengsten van de failliet verklaarde bv's. Verder stelt het OM dat Henk Kuipers de curator die de faillissementen moest afhandelen weigerde inzicht in de boekhouding te geven. De bv's had hij opgericht voor het werk dat hij tussen 2008 en 2012 deed met moeilijk opvoedbare jongeren.

Daarvoor was Kuipers in 2007 al persoonlijk failliet verklaard. Dat gebeurde nadat zijn beveiligingsbedrijf ophield te bestaan. Door al het gerommel na de faillissementen kan volgens de advocaat-generaal (officier van justitie in hoger beroep, red.) een bedrag van 170.000 euro niet verantwoord worden.

Afspraken niet nagekomen

"De verdachte heeft ervaringen met eerdere faillissementen. Er werden strenge afspraken gemaakt over onder meer het op de hoogte houden van de curator. Ook werd afgesproken dat hij niet vrijelijk over een bankrekening met tegoeden mocht beschikken", aldus de advocaat-generaal. "Er werd meerdere malen aangegeven dat hij mogelijke bankpassen die hij in zijn bezit had moest afgeven. Desondanks ging hij door met het gebruik van de bankpassen zonder daarover de curator te informeren."

Behalve de celstraf eiste de AG een beroepsverbod van vijf jaar en wil hij dat het arrest van het hof openbaar wordt gepubliceerd om mensen te waarschuwen voor Kuipers' praktijken uit het verleden.

Over twee weken doet het hof in Zwolle uitspraak.

