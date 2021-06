Wilko Kleine reist met MotoGP-team hele wereld over: 'Ik houd van spanning en sensatie'

"Ik ben gek van motorsport en reizen en ik houd ook van spanning en sensatie. En het is zo natuurlijk heel anders dan dat je gewoon in de werkplaats werkt", reageert Kleine.

Van WK Superbike naar MotoGP

Jaren geleden verruilde hij z'n baan als automonteur voor die van motormonteur. Hij ging aan de slag bij de motorzaak van Ten Kate in Nieuwleusen. Niet eens op de race-afdeling. Maar omdat een monteur bij het Superbike-team ziek werd, mocht Kleine invallen. "Ze vroegen: 'Wil jij toevallig mee naar Imola?' Nou, dat wilde ik wel. Dat was m'n eerste race."

Uiteindelijk ging Kleine helemaal voor de racerij en sleutelde hij onder meer voor Jonathan Rae en de veel te vroeg overleden Nicky Hayden, die voor het Superbike-team van Ten Kate uitkwamen. De overstap naar de MotoGP kwam eigenlijk weer per toeval tot stand. Want ook daar mocht hij een zieke collega vervangen. Na die kennismaking stuurde hij z'n cv op naar Honda en sinds 2018 werkt hij nu in de koningsklasse van de motorsport.

Banden, remmen en brandstof

"Ik zorg ervoor dat Nakagami de goede banden krijgt. Ook ben ik verantwoordelijk voor de brandstof: die wegen we op de gram af en ik zorg dat hij de goede remmen op zijn fiets heeft", licht Kleine toe. Ook zorgt hij, samen met een collega, voor de verplaatsing van de vrachtwagens binnen Europa van circuit naar circuit. Soms is dat wel een rit van 2.400 kilometer en moet hij ook 's nachts doorrijden.

"Maar ik rijd maar 20.000 kilometer per jaar. Dus dat valt eigenlijk wel mee. Een beroepschauffeur rijdt dat misschien al per maand. Maar dit hoort er gewoon bij", zegt hij. Verder zorgt hij dat de vrachtwagen schoon blijft. Dat is een van de eisen van rechtenhouder Dorna. Ook helpt Kleine mee bij het in- en uitpakken van de vrachtwagen. "Soms is het ook een heel eenzaam bestaan hoor, want zoveel Nederlanders zijn er niet op de paddock. Dus dan is het best lekker dat je in Assen weer even lekker Nederlands kan praten", aldus Kleine.

Het liefst zou hij ooit monteur in de MotoGP worden, maar zoveel kansen daarvoor zijn er niet. "Het is al best bijzonder dat ik er zo ingerold ben. En ik heb het erg naar m'n zin hier." Van z'n belevenissen in het MotoGP-wereldje maakt de Hoogevener ook vlogs die te volgen zijn via YouTube.

(tekst gaat verder onder de video)

Baancommissaris

Het motorvirus zelf had Kleine al veel eerder te pakken, want acht jaar lang was hij ook baancommissaris op het TT Circuit. Hij mocht toen gecrashte motoren ruimen uit de grindbak in de Geert Timmer-bocht. Hij bewaart er mooie herinneringen aan. "Ik weet nog dat Collin Edwards er hier afvloog en Hayden de TT won. Of toen Rossi een keer won. Toen heb ik hem samen met een collega hier door de pitlane gedrukt. Dat was mooi", herinnert Kleine zich.

Eerste MotoGP-overwinning?

De Japanner Nakagami vormt een team bij Honda met Alex Márquez, het jongere broertje van achtvoudig wereldkampioen Marc. Maar Kleine werkt alleen voor de Japanner, die nog altijd op z'n eerste overwinning in de koningsklasse wacht. Maar in het verleden heeft hij al laten zien dat hij zich thuis voelt op het circuit in Assen. "Hij heeft hier al eens gewonnen in de Moto2. Dus fingers crossed", zegt Kleine. "Als hij hier zou winnen, zou me dat wel heel goed passen."