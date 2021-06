Jasper Iwema: van handtekeningenjager tot tienvoudig TT-deelnemer

Zondag staat hij voor de tiende keer zelf aan de start van de TT. Deze keer in de MotoE World Cup. De klasse van de elektrische motoren.

"Als je erover nadenkt is dat natuurlijk wel bijzonder. De TT is dit jaar voor de negentigste keer en daar heb ik dan zo'n groot aandeel in gehad. Mooi dat ik als Nederlander zo vaak in m'n eigen achtertuin de TT heb mogen rijden", zegt de inwoner van Hooghalen.

'Een échte TT-start'

Als broekie van 17 jaar krijgt Iwema in 2007 een wildcard voor de 125cc-klasse. In het TT Journaal van dat jaar is goed te zien wat dat met hem deed. "Ik was er gewoon stil van. Als kleine jongen droom je daarvan en nu heb ik een échte TT-start", vertelde de jonge coureur toen. "De TT ging vroeger zelfs door ons dorp. De TT-baan is gewoon een deel van m'n leven."

Interessant voor sponsoren

We zijn inmiddels veertien jaar verder. Tot 2015 reed de coureur uit Hooghalen 87 reguliere Grand Prix-races: in de 125cc, de Moto3-klasse en de laatste TT reed hij in de Moto2. Dit jaar kwamen er drie Grand Prix in de MotoE World Cup bij.

"Of je het nu leuk vindt of niet, het wordt straks populairder. Het krijgt steeds meer aandacht en het wordt steeds normaler. Als ik nu zorg dat ik ertussen zit, dan ben ik nog vóór de hype aan en heb ik als enige Nederlander de ervaring en kennis van die MotoE-klasse", verklaart Iwema zijn keuze. "En daarnaast is het iets wat ontzettend interessant kan zijn voor sponsoren omdat het een groen imago heeft."

Geen traction-control

De races gaan over acht rondes, binnen een kwartier is de wedstrijd gepiept. De motoren wegen maar liefst 260 kilo. En ieder foutje wordt meteen afgestraft. "Er zit geen traction-control op. Dus wat je met je hand doet, wat betreft het gas geven, wordt meteen vertaald naar je achterwiel."

Programma MotoE World Cup

Na drie races staat Iwema met zeven WK-punten op de zeventiende plaats in de stand om de wereldtitel in MotoE Wolrd Cup. De strijd wordt aangevoerd door de Italiaan Alessandro Zaccone. Vrijdag is de eerste vrije training voor de elektrische motoren. Zaterdag volgt de zogenoemde E-pole die de startopstelling bepaalt. Zondag om 15.30 uur is de race.