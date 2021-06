Dataspecialist en commentator Peter Bom: 'De kans om te racen heb ik laten gaan'

Hij werd opgeleid tot automonteur, maar het was Ducati die hem uiteindelijk de wereld van motoren introk. Hij begon onder meer bij de Superbikes en maakte in 2010 de overstap naar de wereld van de grand prix als data-engineer. Bom werkte voor meerdere teams in de Moto3 en Moto2.

Dataspecialist

Tegenwoordig is hij - naast Eurosport-commentator - ook dataspecialist voor coureurs en teams. "Dat houdt in dat we meetapparatuur op motorfietsen plaatsen", legt Bom uit. "Dan meten we alle signalen, bijvoorbeeld hoe de vering beweegt en hoeveel gas er wordt gegeven. Die gegevens worden allemaal opgeslagen."

Zoveel motoren, zoveel verschillen. "Voor iedere motorfiets moet je eigenlijk een aparte recorder ontwikkelen. Bovendien heeft niet iedereen een onbeperkt budget", weet hij. "Dus ik heb een heel scala aan mogelijkheden. Er zijn verschillende datarecorders, dashboards en allerlei type sensoren."

'Je moet wel conclusies trekken uit data'

Bom wordt ook ingehuurd door teams om gegevens te interpreteren. "Weten hoever het gas wordt opengetrokken is één ding, maar je moet er natuurlijk wel een conclusie uit kunnen trekken. Anders kun je beter niet gaan meten."

De Assenaar kijkt dus vanaf de zijlijn naar de motorsport, maar het racebloed zat er eigenlijk altijd wel in. In zijn jonge jaren was hij motorcrosser, maar tot een racecarrière kwam het nooit. "Ik heb wel wat races gedaan en heb motorbladen weleens geholpen met wat testen. Daar moet je wel netjes voor kunnen rijden. Achteraf had ik het wel gewild, maar die kans heb ik laten gaan."