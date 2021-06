De succesvolle TT van 1971: Teunis Ramaker zorgt voor volksfeest in Hattem

Voor de start en eigenlijk ook tijdens de race van de 'borrelglaasjes', de eerste van de dag, waren alle ogen gericht op regerend wereldkampioen Angel Nieto en de leider in de WK-stand op dat moment: Jan de Vries. De verwachting was dat de Derbi (Nieto) en Kreidler (De Vries) de dienst zouden uitmaken in Drenthe, al stond ook Aalt Toersen met de Jamathi aan de start.

Versleten banden

Maar het seizoen van de geboren Staphorster verliep allesbehalve prettig. "Na de 2e plaats in de eindstand van 1970 reden we in 1971 met een nieuwe machine, maar die was veel te smal en klein." Daarom reed Toersen in Assen op de oude machine, maar (wegens geldgebrek) met een oud setje banden. "Eigenlijk waren ze gewoon versleten. Ik had nauwelijks grip en dus was het niet verrassend dat ik uiteindelijk onderuit ging."

Op dat moment was de spanning overigens al een tijdje verdwenen. In de derde ronde ging Jan de Vries namelijk tegen het asfalt, waardoor Nieto onbedreigd naar de finish kon.

Op grote afstand vochten meerdere Nederlanders om de tweede en derde plaats, waaronder Leo Commu, Nico Polane, Jos Schurgers, Jan Bruins en Teunis Ramaker. Mede door de lichte regen werd de grip op het asfalt minder en minder en dat ondervonden Commu en Polane. Beide coureurs gingen onderuit. Schurgers profiteerde en dat deed ook Ramaker. Op gepaste afstand, dat wel, finishten zij als tweede en derde.

'Hoogtepunt in mijn loopbaan als wegracer'

Voor Ramaker is het zijn eerste en laatste podiumplaats in een Grand Prix. "En daarom absoluut het hoogtepunt in mijn loopbaan als wegracer", erkent de Hattemer. "Toch had ik nog twee keer op het podium kunnen en misschien ook wel moeten staan, in 1972."

De eerste keer ging het mis in De Strubben op het TT Circuit van Assen. De tweede keer, een paar weken later, in Zweden, toen de oud-grasbaancoureur (die later ook nog succesvol was in de motorcross) voor de GP in Anderstorp werd ingehuurd door het Kreidler-team van Henk van Veen.

Bekijk hieronder waarom Teunis Ramaker in die twee Grand Prix niet op het podium kwam: