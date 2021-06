Kinderboekenschrijver Pieter Koolwijk apetrots op Zilveren Griffel

"Ik zag iets zilvers en dacht eigenlijk dat het een vulpen was. Het eerste wat ik dacht was: "die vlekken zo". Toen ik beter keek, zag ik dat het een Zilveren Griffel was", laat de schrijver weten. Vol ongeloof wijst Koolwijk de man dan ook de deur: "Rot op." Maar de man is stellig: "Jouw boek Gozert is in de prijzen gevallen. Daarvoor krijg je deze Zilveren Griffel."

'Mooie bevestiging'

De Emmenaar is daardoor één van de elf winnaars van een Zilveren Griffel 2021, de prijs die wordt uitgereikt aan schrijvers van de beste kinderboeken van 2020. Gozert is het zesde kinderboek van Koolwijks hand en het winnen van de Zilveren Griffel doet hem dan ook veel: "Inmiddels is het geland en het doet heel veel met me. Het is één van de hoogst haalbare dingen in het kinderboekenwereldje, een griffel. Een mooie bevestiging dat je toch wel iets heel bijzonders hebt gedaan met je boek."

Met zijn boeken wil Koolwijk de fantasiewereld van kinderen prikkelen. "Kinderen zijn vroeg wijs in de digitale wereld. Mijn dochter Googelde op jonge leeftijd al of Sinterklaas wel echt bestond bijvoorbeeld. Ik vind het zo jammer dat kinderen al zo vroeg roepen: 'Dat kan niet!' Daarom vind ik het zo leuk om een verhaal te schrijven in onze wereld en om dan toch het overstapje te maken naar iets fantasievols, zodat de fantasie van kinderen echt wordt aangewakkerd."

Succesvolle carrière

Met Roald Dahl als grote inspiratiebron ligt een succesvolle carrière als schrijver voor Koolwijk in het verschiet, ook al ging het niet altijd vanzelf: "Mijn eerste boek Vlo en Stiekel viel goed in de smaak en is zelfs in meerdere landen uitgegeven. Daarna schreef ik Bens Boot, waar ik tot mijn grote verbazing een Vlag en Wimpel voor heb ontvangen. Het ging van een leien dakje, maar daarna verschenen er een aantal boeken van mijn hand waar weinig aandacht voor was. Soms heb je bij boeken een heel goed gevoel, maar blijkt het publiek er toch minder in geïnteresseerd."

Tot Gozert dus. Een verhaal over het verzonnen vriendje van Ties, die door zijn eigen fantasie steeds verder in de problemen komt. Het wordt uiteindelijk deel één van een trilogie. Luna, een spin-off van Gozert, ligt sinds vorige maand in de winkel. Een derde deel wordt momenteel uit het toetsenbord getikt. "Ik merkte dat ik nog niet helemaal klaar was. Luna en nog een personage uit Gozert verdienen een eigen verhaal", zegt Koolwijk.

Goud?

De inwoner van Emmen is ook genomineerd voor de Gouden Griffel, die in oktober wordt uitgereikt aan één van de elf winnaars van de Zilveren Griffels. "In het juryrapport van de Zilveren Griffel staat dat ik heer en meester ben in het balanceren tussen fantasie en realiteit. Als ik de Gouden Griffel zou winnen, zou dat het allemaal nog net iets mooier maken. Win ik geen goud, dan maakt dat het winnen van de Zilveren Griffel zeker niet minder mooi", besluit Koolwijk trots.

Lees ook: