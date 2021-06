Onvrede over bezuinigingsplan schoolzwemmen voor speciaal onderwijs Meppel

In de zoektocht naar bezuinigingen is de gemeente Meppel uitgekomen bij het schoolzwemmen in het speciaal onderwijs. Dat kost de gemeente nu 64.000 op jaarbasis. Dat bedrag wordt anders ingezet: de helft gaat voortaan naar zwembad Hesselingen. Vier politieke partijen zijn het er niet mee eens. Ze vrezen dat dit het schoolzwemmen in gevaar brengt.

Het bedrag van 32.000 euro mag bad Hesselingen, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, naar eigen goeddunken invullen. Mogelijk komt dat alsnog bij het schoolzwemmen terecht. "Maar het wordt bekeken in combinatie met de facilitering van de gemeente richting het zwembad. Het kan dus ook voor marketing en PR worden ingezet", reageert Elisabeth Bakkenes van Sterk Meppel.

Ze dient morgenavond tijdens de raadsvergadering een amendement in om de oude situatie te behouden en krijgt daarbij steun bij de Christenunie, GroenLinks en D66. "Dit kan ik niet op mijn hart verkrijgen", vervolgt Bakkenes. "Deze doelgroep komt moeilijker mee, omdat de normale zwemlessen niet aansluiten. Daarom komen ze vaak in speciale groepjes, maar die zijn duurder en ze doen er sowieso jaren over om dat diploma te krijgen."

Enige diploma in het leven

Ook Ina Booij van de ChristenUnie is niet blij met de verandering. "Ik vind het niet kunnen dat we die kwetsbare kinderen dit gaan ontnemen", reageert ze. In 2011 werd in Meppel schoolzwemmen voor al het onderwijs wegbezuinigd, maar maakten we een uitzondering voor het speciaal onderwijs. "Het zijn immers heel kwetsbare kinderen en die hebben meer behoefte aan structuur. Als je die vanuit een thuissituatie naar zwemles moet laten gaan, is dat veel complexer dan via school."

"Het zwemdiploma is vaak het enige diploma wat deze kinderen krijgen in hun hele leven", vervolgt Booij. "Dat is een belangrijk stuk waardering. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om je lijf te ontwikkelen in het water. Deze kinderen hebben immers vaker obesitas en diabetes, omdat ze niet zo flexibel zijn als een normaal kind. De gemeente heeft gezondheid en sport hoog in het vaandel, maar bezuinigt hierop? Daar vind ik iets van."

Kindermishandeling

Ook de scholen reageren geschrokken. "Het lijkt erop dat de gemeente het bij de ouders wil neerleggen", zegt Nick Jansen van stichting Promes, waar de Reestoeverschool en de Makayschool voor speciaal onderwijs onder vallen. "Ik geloof niet dat dat werkt. Voor veel ouders is het qua geld, tijd of begeleiding niet mogelijk zelf zwemles te regelen."

"Dit zou bijzonder spijtig", vult zijn collega Johan Pekel aan. "Elk jaar verdrinken er nog kinderen in Nederland. Elk kind is er één teveel. Daarnaast blijkt uit allerlei onderzoek dat er bewegingsarmoede is in Nederland. Voetbalspel FIFA is heel populair, maar er wordt weinig gevoetbald op de pleintjes. Als je niet uitkijkt, zijn de kinderen de hele middag en avond met hun mobiel bezig. Als we daar niets aan doen, wordt de beweegarmoede alleen maar groter. Kinderen dik laten worden is ook een vorm van kindermishandeling."

