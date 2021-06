Eerste TT Journaal 2021 met Peter Bom

Bom verzorgt ook dit jaar weer het commentaar bij de MotoGP-races voor Eurosport. De commentator uit Assen deed dat voor het eerst in 2018. Maar de 59-jarige Bom is bepaald geen onbekende in de motorsport.

Hij werd opgeleid tot automonteur, maar het was Ducati die hem uiteindelijk de wereld van motoren introk. Hij begon onder meer bij de Superbikes, maar maakte in 2010 de overstap naar de wereld van de grand prix als data-engineer. Bom werkte voor meerdere teams in de Moto3 en Moto2.

Jasper Iwema

Verder in deze eerste aflevering een reportage over Jasper Iwema, die dit jaar meedoet in de MotoE. Iwema heeft een speciale hobby, het verzamelen van knee-pads; kniebeschermers dus.

Reizende monteur uit Hoogeveen

Ook maken we kennis met Wilko Kleine uit Hoogeveen. De Hoogevener is in dienst van het LCR Honda IDEMITSU-team. Hij is daar verantwoordelijk voor de remmen, brandstof en banden van de Japanse coureur Takaaki Nakagami. De huidige nummer dertien in de tussenstand om de wereldtitel in de MotoGP.

Terugblik TT 1971

Deze week sluiten we ieder TT Journaal af met een terugblik op de TT van 1971, vijftig jaar geleden. Vandaag staan we stil bij de derde plaats van Teunis Ramaker in de 50cc.