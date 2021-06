Nieuwe Alcoholwet gaat 1 juli in: wordt er in Drentse supermarkten gehamsterd?

De dag waarop de nieuwe Alcoholwet ingaat, donderdag 1 juli, komt steeds dichterbij. Vanaf dan mogen supermarkten producten met alcohol niet meer aanbieden voor stuntprijzen. Menig consument haalt de laatste dagen voor het ingaan van de wet dan ook nog even wat extra bier in huis, wat zorgt voor drukte bij supermarkten. Merken de Drentse supers ook wat van het hamstergedrag?

"Vooral vorige week was het druk, deze week is het wat rustiger", vertelt franchisenemer René Brouwer van de Albert Heijn in Dwingeloo. "Door de extreem grote vraag geeft de leverancier ook wat minder thuis. Er wordt nu al pils gebrouwen in ketels die normaal gesproken voor andere biersoorten gebruikt worden. Twee soorten pils zijn nu moeilijk leverbaar, aan de rest is wel te komen." Brouwer ziet dat er vooral gehamsterd wordt onder de jeugd. "Bij volwassenen gebeurt dat niet zo, althans, niet bij ons."

Alcoholwet De nieuwe Alcoholwet, die per donderdag 1 juli ingaat, vervangt de huidige Drank- en Horecawet. "De nieuwe regels in de Alcoholwet zijn bedoeld om het gebruik van alcohol door jongeren te voorkomen en problematisch alcoholgebruik in Nederland tegen te gaan", aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA is de autoriteit die erop gaat toezien dat die regels nageleefd worden. Vanaf 1 juli komt er bij het online bestellen van alcohol een controlevraag in beeld, die checkt of je 18 jaar of ouder bent. Ook bij het bezorgen moet de leeftijd aan de hand van een identiteitsbewijs gecontroleerd worden. Je pakketje met alcohol af laten leveren bij de buren mag niet. Supermarkten, slijters en webshops mogen vanaf 1 juli niet meer dan 25 procent korting geven op alcohol. Geen stuntprijzen meer dus. De NVWA kan voor het niet naleven van de regels een waarschuwing geven of een boete opleggen. De boetes liggen tussen de 1360 euro en 5440 euro.

'Acties voldoen al aan regels'

Wie niets van het gehamster merkt, is supermarktondernemer Matthijs Mulder van de Jumbo in Beilen. "Ik hoor weleens dat andere supermarkten op het laatste moment nog extra gaan stunten, maar wij hadden sowieso al nooit stuntprijzen", legt hij uit. "We hebben het hele jaar door een tweede-product-voor-de-halve-prijs-actie op bepaalde soorten bier en dan zijn er nog de seizoensaanbiedingen, die vier à vijf weken lopen. Die lopende acties voldoen ook aan de regels van na 1 juli." Mulder herkent ook de leveringsproblemen niet.

'Bieractie liep harder dan gedacht'

Bij Coop Koetsier in Ruinerwold 'valt het nog wel een beetje mee' met het hamsteren, vertelt bedrijfsleider Mathijs Koetsier. "Toen de Alcoholwet vorige week in het nieuws kwam, merkte ik wel dat de bieractie een beetje harder liep dan gedacht."

Koetsier verwacht de komende dagen nog veel te verkopen. "Dat moet dit weekend een beetje blijken. Misschien denken mensen dan: potverdikkie, dit is het laatste weekend dat ik voordeliger alcohol kan kopen."

De bedrijfsleider denkt zelfs dat de hele biervoorraad erdoorheen zou kunnen gaan. "Leveranciers hebben al aangegeven dat het lastig kan worden om bij te bestellen. Dat moet normaal gesproken al weken van tevoren." Het enige wat de supermarkt dan kan doen is bijbestellen en hopen dat het binnenkomt, aldus Koetsier.

"Ik zag in het nieuws ook dat mensen een hele trailer met bier hadden ingeslagen. Het scheelt een paar euro per krat, dus als je altijd groot inkoopt, snap ik dat wel."

