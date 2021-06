PvdA stelt vragen over ontwikkeling bollenteelt in Aa en Hunze

De PvdA in de gemeente Aa en Hunze maakt zich druk over de bollenteelt in die gemeente. De partij wijst op de mogelijk schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen die door bollentelers worden gebruikt en stelt vragen daarover vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Aanleiding voor de vragen is de aandacht voor de bollenteelt in de Provinciale Staten van Drenthe vorige week. Tegenstanders van de bollenteelt vrezen voor schade aan de natuur en de gezondheid door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De telers vinden dat die schade wel meevalt en hebben de gewasbeschermingsmiddelen nodig om hun oogst veilig te stellen.

Meer velden?

De PvdA wil nu weten of er in Aa en Hunze de afgelopen zes jaar meer bollenvelden bij zijn gekomen. Volgens de partij is er in ieder geval tussen Nijlande en Deurze een nieuw bollenveld en hebben omwonenden maatregelen getroffen om zich te beschermen tegen het spuiten van de gewasbescherming van de teler. Daarnaast is de partij benieuwd of er de afgelopen jaren klachten binnen zijn gekomen over bollenteelt in de gemeente.

Aa en Hunze had tot 2017 een convenant, gesloten tussen de gemeente en bollentelers, waarin de telers verklaarden zich te houden aan wettelijke regels over gewasbeschermingsmiddelen. Ook moesten de telers onder meer een spuitvrije zone van vijf meter hanteren rondom hun perceelgrens. De PvdA is benieuwd waarom er geen nieuw convenant is gesloten,

