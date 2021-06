Bloemencorso gaat door in afgeslankte vorm: 'Het begin nu wel te kriebelen'

Haijkens zat de voorbije weken niet stil. Hoe beter de coronacijfers werden, hoe groter de kans dat Bloemencorso Eelde door kon gaan. En dus maakte de telefoon van de corsovoorzitter overuren. "We hebben steeds voortgeborduurd op de actuele ontwikkelingen. Er zijn meerdere vergaderingen met wijkteams geweest en inmiddels zijn de mozaïeken op de onderstellen van de corsowagens al gemaakt, zodat de wagens kunnen rijden", legt Haijkens uit.

Hakken in het zand

De veertien wijkteams lieten het daar niet bij, want sommige corsowagens krijgen al goed vorm. Het jubileumthema 'fascinatie in bloemen' laat in ieder geval weinig wensen te over. Haijkens ving van sommige wagens een glimp op en dat geeft haar het juiste gevoel, zeker in vergelijking met eerder dit jaar. "Toen kon veel niet en was het link om samen te komen. Daardoor werden veel hakken bij de wijkteams in het zand gehad, maar nu werkt iedereen mee. Als ik de eerste onderwerpen bekijk, word ik enthousiast. Ik denk dat het publiek verrast gaat worden door wat ze te zien gaan krijgen."

Corsovoorzitter Jacqueline Haijkens (Rechten: RTV Drenthe)

Tijdens het corsoweekend is het de bedoeling dat er een parade met de corsowagens door het dorp rijdt, vergezeld door drumbands. Officiële regels langs de route zijn er niet zegt Haijkens, al rekent ze daarbij ook op het gezonde verstand van iedereen die een kijkje komt nemen. Op het evenemententerrein rondom de vijver zijn terrassen gesitueerd en gelden wel strikte regels. Zo is een coronavaccin één van de voorwaarden om het terrein te mogen betreden.

"Het festivalterrein is aanzienlijk aangepast, want we moesten vrij laat beslissen wat allemaal mocht. Er zijn open terrassen, er staan foodtrucks en we hebben gezorgd dat bezoekers overdekt kunnen zitten, maar er is geen VIP-tent, geen markt en geen tribune." Ondanks alle beren op de weg is ze toch vooral blij met wat wél mogelijk is. "Helemaal niks doen had ook gekund, want veel andere corso's in ons land zijn bijvoorbeeld afgelast. Ik ben blij dat wij wel hebben doorgezet. En eerlijk gezegd krijg ik er nu ook steeds meer zin in. Het begint nu wel te kriebelen."

Gevaar

Een gevaar voor de Bloemencorso Eelde is nog wel hoe de gemeente zich opstelt naarmate het evenement dichter bij komt. "De vergunningsaanvraag wijzigt namelijk constant. Maar ik hoop dat ook zij begrip voor onze situatie hebben. Bovendien zijn de verhoudingen goed", gaat Haijkens verder. Doemdenken staat echter niet in haar woordenboek. "En angst is een slechte raadgever, dus laten we kijken naar wat wél kan. Dat gaat mij zeker lukken", besluit ze hoopvol.