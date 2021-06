Datalek in nieuwsbriefsysteem NDC Mediagroep

NDC Mediagroep is uitgever van een hoop kranten in Drenthe (Rechten: RTV Drenthe)

Het gaat om een lek bij dataverwerker Qualifio, weet Omrop Fryslan. Die verzorgt de inschrijvingen voor online quizzen, spelletjes en nieuwsbrieven van de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad, Dagblad van het Noorden, en meerdere nieuws- en weekbladen van de NDC.

Onbekenden hebben inzage gehad in contactgegevens van mensen die ingeschreven waren voor de nieuwsbrieven van NDC, meldt manager Sybille Staal van de NDC Mediagroep in het bericht aan de abonnees. De gegevens zouden 'enkele dagen' zichtbaar zijn geweest. Het is niet duidelijk van hoeveel mensen de gegevens zijn ingezien.

Melding bij Autoriteit Persoonsgegevens

Het gaat alleen om namen en e-mailadressen. Er zijn geen wachtwoorden, rekeninggegevens of adresgegevens gelekt.

Volgens Staal is er meteen actie ondernomen. Het lek is gedicht, en het is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er zijn ook maatregelen genomen om te voorkomen dat het later opnieuw kan gebeuren.

Staal zegt dat mensen de komende dagen op moeten passen voor valse e-mails. "Wij vragen u daar alert op te zijn. Zoals altijd geldt: check goed of een e-mail te vertrouwen is. Bij twijfel, klik niet op links of knoppen en verwijder de e-mail."