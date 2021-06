Assen onderzoekt toekomst Milieupark vanwege lekkage en gevaar

Assen onderzoekt wat de toekomst is van het huidige Milieupark. De stortplek op het Stadsbedrijvenpark voor grof vuil, hout, ijzer, chemisch afval, papier- en tuinafval krijgt steeds meer gebreken. En het is jaarlijks steeds duurder in onderhoud. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders (B&W) weten wat het slimste is; renovatie of nieuwbouw.

Zo is de containerkuil met allerlei stortbakken niet meer vloeistofdicht. En het dak lekt van het depot met klein chemisch afval (kca) waardoor er gezondheidsrisico's zijn door schimmelvorming.

Veiligheid in geding

Door de gebreken voldoet het depot niet meer aan de noodzakelijke milieu- en veiligheidseisen, en komen ook de arbeidsomstandigheden in het gedrang. De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) weet dat Assen niet aan de vergunningsvoorwaarden voldoet. Maar de milieudienst gedoogt de situatie tijdelijk, omdat Assen heeft aangegeven te werken aan een oplossing.

Het huidige milieupark aan de Van Doornestraat is gebouwd met een tijdelijk karakter. Het park is inmiddels zo 'n 19 jaar oud, maar lijkt z'n langste tijd te hebben gehad. Dat is nu bevestigd door een eerste onderzoek, dat de lekkende containerkuil en het schimmelende kca-depot aan het licht bracht.

Meteen maatregelen

Na de ontdekking van beide lekken zijn er volgens burgemeester en wethouders direct maatregelen getroffen. De containerbakken op de gemeentewerf, waarin Assenaren zelf afgedankte huisraad, ijzer, kunststof of oud papier kunnen storten, zijn uit de lekkende kuil gehaald. "Die staan nu verspreid op het Milieupark, zodat ze weer op een vloeistofdichte vloer staan", aldus B&W.

Hoewel de toekomst van het park nog in onderzoek is, repareert de gemeente de lekke containerkuil toch voor bijna 80.000 euro. De kosten worden verrekend in de afvalstoffenheffing.

Gevaarlijk

Snel een anti-leklaag onder de stortcontainers aanleggen, is snel nodig, zo schrijven B&W. Want het is op het terrein nu verkeersonveilig, omdat er overal containers verspreid staan. "Inwoners kunnen de containers niet meer van bovenaf vullen. Ze moeten nu hun rommel storten in kleine bakjes, die met een gehuurde vorkheftruck worden leeggemaakt. Dat is gevaarlijk."

Het kca-depot heeft inmiddels een schoonmaakbeurt gehad, waardoor schimmelvorming niet langer een acuut gezondheidsrisico is. Maar de daklekkage kan volgens het college alleen verholpen worden door vervanging van het hele dak.

Het college wil naar een veilig en duurzaam milieupark, dat weer veertig jaar meekan. In het komende onderzoek worden voordelen en nadelen van renovatie en nieuwbouw geïnventariseerd en onderbouwd. "Op basis daarvan kan er een gefundeerd besluit worden genomen over de toekomst van het milieupark", aldus B&W.