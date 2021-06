Drenthe heeft bijna 90 eeuwelingen

Het aantal honderdplussers is in Drenthe de laatste vijf jaar gestegen van 66 naar 87. Dat houdt in dat er in Drenthe 1,8 honderdplussers zijn per 100.000 inwoners. Daarmee staat onze provincie op plek drie van alle provincies in relatieve aantallen.

Het gaat daarbij om cijfers van 1 januari 2021 ten opzichte van cijfers van 1 januari 2016. In Zeeland wonen naar verhouding de meeste honderdplussers: 2,8 per 100.000 inwoners. Groningen volgt met 1,9 per 100.000 inwoners.

In Leek, vlak over de Drents-Groningse grens, woont de oudste inwoner van Nederland. Ebeltje Broekema-Hut is 109 jaar oud.

In heel Nederland wonen in totaal zo'n 2,5 duizend mensen van honderd jaar of ouder. In 2016 waren dat er nog 2,1 duizend. Volgens het CBS komt de stijging van het aantal honderdplussers door een kleine babyboom na de Eerste Wereldoorlog. Het statistiekbureau verwacht dat in 2030 er in Nederland zo'n 3,5 duizend honderdplussers zijn.

Bekijk hier hoeveel honderdplussers in jouw gemeente wonen:

In Drenthe wonen de meeste honderdplussers in de gemeente Assen (14), gevolgd door Emmen met 13. In onze provincie zijn er 21 mannelijke eeuwelingen en 66 vrouwelijke. Dat was in 2016 nog 17 om 49.

Bekijk hieronder de verhouding per gemeente in de verschillende jaren: