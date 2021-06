Eis: vier jaar cel voor eigenaar drugsmanege Nijeveen

Hulpdiensten in Nijeveen, waar de cocaïnewasserij in augustus vorig jaar werd opgerold (Rechten: Persbureau Meter)

Volgens het Openbaar Ministerie had de 65-jarige Jan B. een actieve rol in het opzetten van een grote drugswasserij in zijn toenmalige manege in Nijeveen. Tegen hem is vier jaar cel geëist.

De officier van justitie vindt dat het bewezen is dat B. samen met anderen honderden kilo's cocaïne heeft ver- en bewerkt. Zijn medewerking bestaat ook uit het beschikbaar stellen van zijn manege. B. wordt ook het witwassen van zevenduizend euro verweten.

De eis tegen Jan B. is hetzelfde als de eis tegen dertien andere verdachten, die allemaal uit Colombia komen.

Cocaïne wassen

In augustus van vorig jaar werd volgens justitie in Nijeveen de grootste cocaïnewasserij van Nederland opgerold. Een speciaal lab waar via een chemisch proces cocaïne werd onttrokken aan dragersmateriaal, zoals steenkool. Naast Jan B. werden veertien Colombianen aangehouden die in de productie van het lab bezig waren. De agenten pakten ook een Turk op, die in het lab als beveiliger en elektricien aan het werk zou zijn geweest. Voor hem dreigt eveneens een celstraf van vier jaar.

De veertiende Colombiaan had volgens justitie een hogere positie in de organisatie en wordt later berecht. De officier van justitie sprak van een strak geoliede organisatie. Iedereen had een taak in de drugswasserij waar dagelijks naar schatting 150 tot 200 kilo cocaïne werd gewassen, geperst en verpakt. Dit is volgens de aanklager goed voor een dagwaarde van drie tot vijf miljoen euro. Het lab zou ongeveer twee maanden draaien en daarna weer opgedoekt worden. Zover kwam het echter niet. Door de inval van een zwaarbewapend team van de Landelijke Eenheid kwam vorig jaar op 7 augustus abrupt een einde aan de productie.

Tegelijkertijd vielen de eenheden ook loodsen in Apeldoorn en Elshout binnen, die dienden voor opslag van big bags met steenkool met daarin cocaïne en afval van het lab in Nijeveen. Door het kraken van een communicatiesysteem dat door de criminelen werd gebruikt, was de politie op de hoogte dat in Nijeveen een drugswasserij werd opgezet. Via de Kamer van Koophandel kwam Jan B. als eigenaar van de Egberdina Hoeve en bijbehorende manege naar voren. Zijn telefoon werd getapt. Uit dit tapgesprek blijkt dat B. vanaf begin juli al wist dat 'het niet goed zat', zei de officier van justitie.

Pakken, pakken, pakken

Uit die tapgesprekken komt volgens justitie ook naar voren dat B. zich langzamerhand ontpopte als een bazige medeverdachte. Hij had bepaalde eisen, het lab moest geluidloos en zonder stank draaien. Om de generatoren geluidsdicht te krijgen vertelde hij via de telefoon: "Daar heb IK een container voor opgehaald". En dat 'ze' een bonus geven als het van de week goed draait: "We moeten meteen maar even zien dat we zoveel mogelijk pakken, pakken, pakken" en heeft hij het volgens de officier van justitie over een half tot een miljoen euro. Op 27 juli horen de agenten via de tap: "Morgen moeten we draaien".

Een observatie vindt plaats en de agenten zien een vrachtwagencombinatie spullen brengen en Zuid-Amerikaanse types rondlopen. De vrachtwagen brengt de politie ook op de locaties in Apeldoorn en Elshout.

De vermoorde onschuld

Jan B. speelt volgens de officier van justitie na zijn aanhouding de vermoorde onschuld. In de media stelt de man zich op als slachtoffer. Hij verhuurde de schuur aan keurige mensen die daar een computerbedrijf hadden. En hij kon hen toch immers ook niet dagelijks controleren, zo zou B. in de media hebben gezegd. Hij had nooit iets gemerkt op zijn erf. Het OM vindt deze houding onbegrijpelijk. De aanklager vindt dat B. boter op zijn hoofd heeft. B. wacht nog een ontnemingsvordering van ruim 33.000 euro. Het bedrag dat hij door drugswasserij zou hebben verdiend. Deze procedure wordt schriftelijk gevoerd.

