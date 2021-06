De normaal gesproken drukbezochte TT-campings liggen er verlaten bij

Op de TT-camping van Jan & Bertha zijn normaal gesproken tweeduizend mensen te vinden. Maar dit jaar is er niemand, behalve een veld vol aardappels. "Ik heb nu aardappels gepoot op de plek waar het normaal gesproken feest is", lacht campingeigenaar Jan Karssens. "De aardappels zijn de gasten dit jaar."

Dan maar aardappels

Jan en zijn neef, die het land gebruikt, besloten om dit jaar maar aardappels te poten. "Er is natuurlijk geen TT en het is ook een keer goed voor de grond", legt Jan uit. Het werd al ver van tevoren duidelijk dat zijn TT-camping ook dit jaar niet open mocht gaan. Normaal gesproken is hij een halfjaar bezig om alle spullen op tijd op de camping te krijgen, zoals hekwerk en toiletgebouwen. Nu staan alle spullen opgeslagen in zijn schuur.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Jan laat zien waar alle TT-spullen staan opgeslagen (Rechten: RTV Drenthe / Romy Posthumus)

Dit jaar blijft het dus weer stil op zijn camping. Iets wat Jan liever anders ziet: "Het moet niet langer duren, want dan raak je eraan gewend dat er niks meer is. De afgelopen twee jaren heb ik heel veel rust gehad." Ook raakt het spaarpotje steeds leger. De TT-camping is namelijk een leuk extraatje.

Er waren ook twee familieleden van Jan aanwezig om te helpen. "Ik kom hier al jaren", vertelt een van de familieleden. "Toen ik voor het vijftigste jaar aanwezig was, kreeg ik op de tribune een tegeltje. Dat had Jan geregeld. Hij wilde het eigenlijk al bij veertig, maar dat vond de organisatie te vroeg."

'Een TT die je altijd zal herinneren'

De andere familielid van Jan is groot fan van Rossi en heeft een ticket weten te bemachtigen voor de race van zondag. Samen met zijn zoon gaat hij naar het circuit. Hij denkt dat dit weleens de laatste race van Rossi op de TT-baan kan zijn. "Dit blijft een TT die je altijd zal herinneren. Bijzonder met zo weinig toeschouwers, maar ook omdat ik waarschijnlijk als een van de weinigen Rossi voor de laatste keer zie op het TT Circuit. Dat is toch echt bijzonder."

Jan heeft geen kaarten voor de race en blijft lekker thuis. "We zetten een scherm op en dan gaan we met vrienden hier zitten met een glaasje bier erbij. Misschien zelfs met de barbecue."

(Tekst gaat verder onder de foto)

Ook op TT-camping De Haar staat de tijd al twee jaar stil (Rechten: RTV Drenthe / Esmée Söllner)

De tijd staat stil

Ook op de naastgelegen TT-camping De Haar staat de tijd stil. Het gras is gemaaid, maar er is wat wildgroei van struiken rond de 'ingang' van de camping. Vanaf het grasveld zie je de auto's over de A28 voorbij razen. Dat is normaal wel anders rond deze tijd van het jaar.

Volgend jaar hoopt iedereen dat alles weer 'normaal' is en dat alle TT-campings vol staan met tenten en feestvierende mensen.



Lees ook: