Beperking of niet: kas in Roderwolde moet van gemeente verdwijnen

Vlug zwaait de deur naar de achtertuin open. Van Donk beweegt zich soepel richting zijn kas, die nu nog aan de zijkant van de woning staat. Aan de kant van de straat, strak tegen de heg aan. Zoveel mogelijk uit het zicht, al kan niemand ontkennen dat de kas voor voorbijgangers gewoon zichtbaar is.

(Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Zelfstandigheid

"In de dorpen waar wij eerder woonden, hebben we nooit iets gehoord over het bestemmingsplan en onze kas", zegt Sybrand van Dijk, de partner van Van Donk. "Misschien dat we daarom ook geen vergunning hebben aangevraagd. Toegegeven: dat hadden we beter wel kunnen doen."

Voor Van Donk is de kas een heerlijk plekje. Niet alleen noemt hij het een fijne tijdsinvulling, ook voelt het voor Van Donk goed om zelfstandig als tuinierder bezig te kunnen zijn. Die zelfstandigheid raakt hij kwijt als de kas verplaatst moet worden. "We zouden hem achter in de tuin kunnen zetten, maar dat gedeelte van de tuin ligt lager dan het huis. Dat is een te groot hoogteverschil voor Henk om te overbruggen", aldus van Dijk.

Medeleven

Omdat er inmiddels een dwangbevel van de gemeente Noordenveld ligt, zien de Rowolmers zich genoodzaakt de kas straks toch te verplaatsen. Niet naar de achtertuin, die dus lager ligt, maar naar een stukje tuin pal achter het huis. "Maar daar komt 's winters de zon niet. En dan werkt de kas niet."

Wat steekt bij de bewoners aan de Hoofdweg, is vooral het gebrek aan medeleven vanuit de gemeente. "We zijn nooit verder gekomen in de gesprekken", zegt Van Dijk. "Vanaf het eerste gesprek ging het over het bestemmingsplan, nooit ergens anders over. In de correspondentie is het woord 'handicap' niet één keer gevallen."

Van Donk voelt zich dan ook niet gehoord. "Zoals wel vaker het geval is, als je een handicap hebt", voegt hij toe. "Ik snap niet dat de gemeente hoog wil scoren op toegankelijkheid, maar het vervolgens vertikt om mij te helpen."

Geen uitzonderingen

Wethouder Kirsten Ipema kwam in een eerder stadium langs op het adres in Roderwolde. Daar wees zij op het bestaande bestemmingsplan. Van Donk vond het een onbevredigend gesprek. "Ze herhaalde steeds hetzelfde: het kan niet volgens het bestemmingsplan, dus de kas moet weg. Maar over mijn handicap konden we het niet hebben."

Ipema zelf stelt dat er is gekeken naar een andere plek, maar dat ze daar niet is uitgekomen met de bewoners. "Het gaat hier om een bouwwerk. Die mag je niet overal zomaar neerzetten. Dat mag ook niet aan de voorkant van een woning."

"We doen als gemeente heel erg ons best om de situatie van gehandicapten te verbeteren", vervolgt Ipema. "Maar in sommige individuele gevallen kunnen we niet zoveel doen. Op het gebied van een bestemmingsplan kunnen we voor iemand met een handicap niet andere voorwaarden stellen, dan we in andere situaties doen."