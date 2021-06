Is Drenthe klaar voor een evenementenzomer? 'Hebben er vertrouwen in'

Wendy Hummel, evenementencoördinator in Noordenveld, is druk in gesprek met haar collega's in de Drentse gemeenten om alles soepel te laten verlopen. Elke Drentse gemeente heeft zo'n coördinator. "Wekelijks overleggen we met elkaar om te zorgen voor een goede onderlinge afstemming. Daarmee proberen we een soort 'Drentse lijn' te hanteren met betrekking tot de evenementen in onze provincie."

Vertrouwde organisaties

Zitten zij in de maag met een enorm aantal vergunningsaanvragen die worden gedaan, zo vlak voor de versoepelingen ingaan? Dat valt best mee, zo vertelt Hummel. "We hebben al veel organisaties in beeld die toch al jaarlijks terugkeren met hun evenementen. Het is niet zo dat wij in één keer veel aanvragen hebben. We merken juist bij organisaties dat zij erop gericht zijn om één evenement heel goed te organiseren, in plaats van er meerdere op te zetten."

Ook worden al maanden gesprekken gevoerd met de organisatoren. "We proberen goed voorbereid te zijn, omdat zo'n versoepeling er natuurlijk een keer zit aan te komen. We kijken tijdens de gesprekken wat er mogelijk is en wat de wensen zijn. Het is dus niet zo dat we nu opeens moesten schakelen."

Drenthe kan dus weer open: niet alleen voor evenementen waar nog afstand gehouden moet worden, ook festivals kunnen weer als mensen een toegangsbewijs tonen. "Er is best wel veel spreiding in het soort evenement waar vergunningen voor worden aangevraagd", vertelt Hummel. "Je hebt bijvoorbeeld een openluchttheater, waar gasten makkelijker afstand kunnen houden. Dat geldt niet voor een muziekfestival. "Daar moet je dus goed over nadenken", aldus Hummel. Bezoekers moeten zich in dat laatste geval laten testen, of een herstel- of vaccinatiebewijs laten zien via een groen vinkje op de CoronaCheck-app.

Hulpdiensten

Naast de nieuwe regels waar gemeenten en organisatoren mee te maken hebben, is de vraag of alle beschikbare hulpdiensten klaar zijn voor de aankomende evenementen. "We vissen daarbij met heel Drenthe in dezelfde vijver", zegt Hummel over de situatie. "We hebben bijvoorbeeld gezien dat de politie het enorm druk had met de handhaving van alle coronaregels. En dat geldt ook voor EHBO'ers die hebben geholpen in de teststraten. Er zijn grenzen aan de inzet." Daarom zijn alle coördinatoren in gesprek met de organisaties om dit zo goed mogelijk te regelen. "De capaciteit is niet onuitputtelijk."

Uiteindelijk is het volgens Hummel het doel dat er een goed én veilig evenement komt te staan, zonder dat de kwaliteit in het geding komt. "Maar dat moet wel binnen de marges en mogelijkheden die er zijn." Ze houdt dan ook de mogelijkheid open dat een evenement mogelijk kleinschaliger moet. "Ook kan je kijken naar het opschalen van de beveiliging of het zoeken naar een andere locatie. Er zitten meerdere aspecten aan." Signalen over evenementen die op de tocht staan door mogelijk capaciteitsgebrek, heeft Hummel niet. "In de gemeente Noordenveld en vanuit de gehele provincie ken ik die niet."

Vooruitblik

De voorbereidingen die zijn getroffen, moeten er uiteindelijk voor zorgen dat alles zo vlekkeloos mogelijk verloopt. Is dat haalbaar, bijvoorbeeld met de geldende toegangsregels? "We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar we hebben er vertrouwen in dat we een zomer hebben waar we elkaar gewoon kunnen ontmoeten op een festival, kermis of braderie. Er zullen ongetwijfeld nog beginnersfoutjes zijn, maar we hebben goede hoop dat we het tot een succes maken."

Alles is er dus op gericht om straks te zorgen voor een prettig bezoek aan Bloemencorso Eelde, de Ronde van Drenthe, het Boerenrockfestival, de Roder- of Zuidlaardermarkt of een ander evenement in de provincie.

