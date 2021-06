ChristenUnie Meppel niet gerust op renovatie schouwburg: 'Ogterop lijkt onaantastbaar'

De Christenunie in Meppel is niet gerust op de toekomt van Schouwburg Ogterop. Volgens fractievoorzitter Ina Booij hebben de mooie plannen een wankele basis. Ze vreest dat door de renovatie van 18 miljoen euro andere culturele instellingen het onderspit gaan delven.

Ogterop heeft de afgelopen jaren geen geld uitgegeven aan grootschalig onderhoud en schreeuwt om een renovatie. Over die miljoeneninvestering valt nog wel te twisten, denkt Booij: "Volgens ons ontbreekt de onderbouwing. In de toekomst moet Ogterop meer geld kunnen verdienen om de broek op te houden. Daarom komt er een productiehuis, een poppodium en wordt er ingezet op de verhuur van ruimtes aan bedrijven."

Het productiehuis en poppodium zijn verlieslatend, zo blijkt uit de stukken. "Dan komt het dus neer op de zakelijke verhuur, maar ik heb daar mijn twijfels bij. Langs de snelweg staan prachtige locaties voor zakelijke verhuringen. Wat ons betreft moet in kaart gebracht moeten worden hoeveel locaties er al zijn voor de verhuur. Waarom zouden we miljoenen euro's aan cultuurgeld uitgegeven aan vergaderzalen, zonder te weten of er überhaupt genoeg klandizie voor is?"

Krappe gemeentebegroting

Een ander twistpunt zit volgens Booij in de gemeentelijke begroting. Meppel heeft een tekort. Ook voor de komende jaren staan er bezuinigingen gepland. De vernieuwbouw van Ogterop wordt geraamd op 18 miljoen euro. "Maar dat is gebaseerd op de prijzen van 2020", aldus Booij. "Met de huidige prijsstijging in bouwmaterialen en uurtarieven van bouwpersoneel kun je daar 10 tot 20 procent bovenop doen. Dan zou de gemeente zo'n 15 miljoen euro moeten neerleggen. Die lening kost straks 700.000 euro op jaarbasis."

De lasten komen gedeeltelijk terug in het programma kunst, cultuur, toerisme en recreatie. "Dat betekent bezuinigingen op andere culturele instellingen en dat is wat mij betreft uitgesloten", vervolgt Booij. "Gaan we het Drukkerijmuseum, Stedelijk Museum of de Plataan sluiten? Of verliest Wakker Nijeveen hun subsidie door de vernieuwbouw van Ogterop? Dat is het niet waard. Dat kan ik de Meppeler niet uitleggen. Zij, en alle andere instellingen, hebben hun plek in de samenleving en ik denk dat je daarvan af moet blijven. Mensen ontmoeten elkaar daar en vinden daar geluk. Dat zorgt voor minder eenzaamheid en depressies."

Onderwijs-fout

Ze vergelijkt het met de nieuwbouw van het onderwijspark. "We hebben ooit een scholencampus op Ezinge neergezet. Daar ging al het geld voor huisvesting van onderwijs naartoe, waardoor alle andere scholen nu lastig zitten qua onderhoud en renovatie. Mogelijk begaan we nu dezelfde fout met cultuur en dat komt uiteindelijk weer op het bordje van de inwoners terecht. Daarom vind ik het niet zo florissant als gedacht wordt."

Oplossing

"Wat ons betreft kan het plan wat minder ambitieus", vervolgt Booij. Ze wil alleen de klassieke theaterzaal renoveren, en daarbij de vergaderzalen achterwege laten. "Dan zijn de kosten vele malen lager en blijft de cultuurfunctie behouden. Bij sommige raadsleden is Ogterop onaantastbaar. Ik wil Ogterop graag behouden, maar dat kan niet voor elke prijs. Dan moet je misschien maar een keuze maken en van cultuur gaan genieten in Hoogeveen, Zwolle en Assen. Dat zijn gewoon grotere steden."

