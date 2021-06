Vondst op zolder: boekje met handtekeningen van TT-coureurs uit 1938

"Ik was bij mijn moeder op zolder bezig", vertelt Hommes. "Ik zocht iets heel anders, deed een laatje open en toen vond ik dit." Op de voorkant staan de letters JH. Eigendom van de dan 12-jarige John Hommes. Kleine John is niet per se een groot TT-liefhebber, weet zijn zoon Harry. De reuring is zo'n stad tijdens de TT is veel spannender voor zo'n jongen. "Er gebeurde wat! Assen had toen nog geen twintigduizend inwoners", zegt Harry.

Piet van Wijngaarden mag natuurlijk niet ontbreken (Rechten: RTV Drenthe / Roy van Gool)

Tussen de coureurs op het Veemarktterrein

De TT is dan nog lang niet zo gesloten als nu. Coureurs schrijven zich aan de Torenlaan in voor de races en laten hun motoren daarna keuren op het Veemarktterrein. Grote namen uit die tijd kom je dan gewoon tegen. John Hommes weet dat ook en fietst met z'n boekje die kant op. Op jacht naar handtekeningen.

John scoort dat jaar 48 handtekeningen. De eerste buit is binnen wanneer Bep Niessink zijn handtekening zet. "Ook de handtekening van Geert Timmer staat erin", laat zoon Harry zien. Datzelfde geldt voor de krabbel van Drikus Veer. "Die noemden ze toen De Tijger van Borculo", lacht hij. In het boekje staan ook handtekeningen van coureurs die er vanaf de eerste TT in 1925 al bij waren: Piet van Wijngaarden en Bertus van Hamersveld. Laatstgenoemde zal dat jaar overigens eindigden als tweede in de 500cc-race. "Dit is prachtige nostalgie."

Sommige handtekeningen zijn lastig te ontcijferen (Rechten: RTV Drenthe / Roy van Gool)

Internationale coureurs

De meeste handtekeningen in het boekje van Hommes zijn van Nederlandse coureurs. Toch staan er ook genoeg buitenlandse coureurs in het kleine schriftje. Bijvoorbeeld van de Italiaan Dorino Serafini. Ook de Duitsers Walfried Winkler en Ernst Pokora staan ertussen. Verder staan er ook wat krabbels in die lastig te 'ontcijferen' zijn. Herken jij wat namen? Laat het ons weten! Stuur een mail naar redactie@rtvdrenthe.nl.

Welke namen herken jij? (Rechten: RTV Drenthe / Roy van Gool)

Meer boekjes?

In 1938 wordt Georg Meier uit Duitsland op z'n BMW de winnaar in de koningsklasse, de 500cc. Een klasse lager - de 350cc - gaat de Brit Ted Mellors er met de winst vandoor op een Velocette. De 125cc-race wordt gewonnen de Duitser Ewald Kluge. Hij rijdt op een DKW, een dan erg populair merk.

John Hommes is dat jaar ongetwijfeld maar wat blij met z'n 48 handtekeningen. Helemaal achter in het boekje noteert hij de 'totaalscore'. Daaronder staat ook al het jaar 1939 geschreven met een dubbele punt erachter. Klaar om het record volgend jaar te verbeteren en de nieuwe score te noteren. Dat is alleen nooit gebeurd. Het is gebleven bij die 48 krabbels in 1938.

Jongeren (niet de persoon in dit verhaal) scoren een handtekening van een coureur in 1938 (Rechten: via Drents Archief)