Burgemeester teruggefloten: doorzoeken zorgwoningen 't Ruige Veld deugde niet

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Aa en Hunze is teruggefloten door de bezwaarschriftencommissie. Het doorzoeken van meerdere kamers van zorgcliënten van Phusis op 't Ruige Veld in Rolde, om illegale bewoners op te sporen, was onrechtmatig.

De fout zit hem in de machtiging, die de burgemeester voor de doorzoeking op 4 februari aan twee toezichthouders had meegegeven. Dat was hun vrijbrief, om een doorzoeking te mogen doen. Maar die bleek veel te beperkt, zo is het oordeel van de commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Alle kamers noemen in machtiging

Er zijn destijds in twee zorggebouwen meerdere kamers van zorgbewoners gecontroleerd. Dat had niet gemogen. Want de controleurs hadden een machtiging op zak voor twee groepszorgwoningen. Om in die twee woongebouwen vervolgens allerlei kamers van zorgcliënten binnen te mogen treden, had de burgemeester alle kamers afzonderlijk in de machtiging moeten noemen, zo stelt de commissie.

Dat er volgens de burgemeester sprake was van 'een wirwar aan kamers en gangen', en dat onduidelijk was welke ruimtes als woning werden gebruikt, dat is volgens de commissie 'geen excuus'. "Het gaat bij de machtiging in kwestie om de tiende keer dat de toezichthouders in het complex waren", stelt de commissie.

Daarmee krijgt zorginstelling Phusis gelijk. Die had bij de gemeente Aa en Hunze bezwaar gemaakt tegen de hele gang van zaken. De advocaat vond de machtiging wettelijk niet deugen, en de bezwaarschriftencommissie bevestigt dat.

Buitenproportioneel

De zorgstichting vond bovendien de doorzoeking, met twee toezichthouders en al voor de zoveelste keer, 'buitenproportioneel'. Overdreven zwaar geschut, noemde advocaat Karin Kamps van Phusis de controle-bezoeken van de gemeente voor de bezwaarschriftencommissie. De toezichthouders waren op 4 februari al voor de tiende keer op het zorgcomplex voor de controle op illegale bewoning.

De gemeente wil af van zorgcliënten die dag en nacht op 't Ruige Veld verblijven, terwijl ze geen zorgindicatie voor 24-uurszorg hebben. Die zitten er volgens de gemeente illegaal. De problemen speelden voornamelijk rond cliënten van Altijd Zorg, een zorginstelling die eerder dit jaar failliet ging. Maar de gemeente had in februari concrete aanwijzingen dat er nog altijd oud-cliënten van Altijd Zorg op 't Ruige Veld zaten, en de burgemeester wilde daar definitief een einde aan maken.

Onrust door controles

Inmiddels zit Phusis op 't Ruige Veld met 24 bewoners, en die was zat van de vergaande controle-bezoeken. Die zorgen namelijk, zo zegt de zorginstelling, voor een hoop onrust onder hun zorgbewoners veroorzaken.

De bezwaarschriftencommissie vindt de vele controles, met uiteindelijk een machtiging, niet buitenproportioneel. En ook niet dat dit met twee toezichthouders gebeurde. Vooral omdat de overtredingen, ook al was Altijd Zorg failliet, toch bleven voortduren. "Er was sprake van het opleggen van dwangsommen, en dat brengt het aantal van tien bezoeken met zich mee. Wanneer een dwangsom van 10.000 euro per keer is opgelegd, met een maximum van 100.000 euro, dan horen daar tien controles bij. De commissie is van mening dat een machtiging het aangewezen middel was om de controles uit te kunnen voeren."

Phusis blij met uitspraak

Advocaat Karin Kamps van Phusis is blij met de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie. "De burgemeester krijgt toch een tik op de vingers. De machtiging voldoet niet aan de wet, dus hebben ze onrechtmatig gehandeld. Ik ben benieuwd hoe de burgemeester, die nu over dit advies moet beslissen, met dit punt omgaat straks."

De gemeente laat weten 'tevreden te zijn met het advies', ondanks de tik op de vingers van de burgemeesters. "De commissie geeft duidelijk aan dat er proportioneel is gehandeld en dat we deze bevoegdheid mogen inzetten."

Gemeente: 'Geen controles meer'

Het procedurele advies om voortaan een machtiging per woonunit of kamer of te geven, en de huidige machtiging in te trekken, begrijpt de gemeente. Binnen een paar weken komen burgemeester en wethouders met een beslissing op het advies. Wel laat de gemeentewoordvoerder weten dat 4 februari 'de laatste controle was op illegale bewoning'. "We zien geen reden voor hernieuwde controles, omdat er naar ons beeld momenteel geen sprake is van overtredingen."

Voor de toekomst van het gebied 't Ruige Veld, werkt de gemeente Aa en Hunze momenteel aan een nieuw bestemmingsplan, waar ze geen wonen met 24-uurszorg meer wil.

