Vijf vragen over de CoronaCheck-app

Ben je van plan een evenement te bezoeken of te reizen naar een EU-land? Grote kans dat je de CoronaCheck-app nodig hebt om toegelaten te worden en aan te tonen dat je niet besmet bent met het coronavirus. Maar wat houdt de applicatie verder allemaal in?

Vijf prangende vragen over de app zetten we op een rijtje.

Wat is de CoronaCheck-app precies?

Met de app CoronaCheck kun je aantonen dat je voldoende tegen het virus bent beschermd, of recent een negatieve test hebt gehad. Is één van die situaties het geval, dan krijg je een QR-code in beeld te zien die kan worden gescand. Zo'n bewijs is nodig voor mensen met de leeftijd van 13 jaar of ouder.

Het is overigens niet nodig om direct de app te downloaden en een bewijs aan te vragen. Dat kan ook later deze zomer, als je bijvoorbeeld op vakantie gaat. De app blijkt al populair, en is de afgelopen dagen honderdduizenden keren gedownload. Wie hem al op zijn telefoon heeft, kan hem vanaf vandaag updaten.

Hoe gebruik ik de app?

Je kan op drie verschillende manieren zorgen dat je een toegangsbewijs met CoronaCheck krijgt. Ben je twee keer gevaccineerd, heb je recent een negatieve test gehad of heb je onlangs corona gehad, dan kun je zo'n bewijs laden in de applicatie. Vervolgens kan je dat met een QR-code laten scannen.

De CoronaCheck-app is persoonlijk, en het is slechts mogelijk om één bewijs in de app te registreren. Mogelijk verandert dit in de toekomst; daar wordt nog aan gewerkt.

Hoe zit het met de controle?

Het bewijs dat je voldoende beschermd bent tegen het virus, zit in de QR-code die gescand kan worden. De app kent twee van die codes: één te gebruiken in Nederland, en de ander voor gebruik in de Europese Unie. Bij een geldige scan komt een groen scherm in beeld en enkele persoonlijke gegevens. Om te verifiëren of jij ook degene bent die de QR-code heeft laten scannen, moet je ook je ID-bewijs laten controleren. Op deze manier moet misbruik worden voorkomen.

Er bestaat wel onderscheid tussen de hoeveelheid persoonlijke informatie die de Nederlandse en de 'buitenlandse' QR-code bevat. Zo komt na de scan in Nederland relatief weinig informatie over je in beeld. De controleur weet niet of je gevaccineerd bent, recent corona hebt gehad of onlangs een negatieve test hebt afgelegd. Wel komt de eerste letter van je voor- en achternaam en je geboortedatum in beeld, wat wordt gebruikt voor de controle met het ID-bewijs. Verder is alleen een groen scherm te zien.

Bij het scannen van de QR-code voor Europees gebruik zijn er meer gegevens te zien. Naast je volledige naam en geboortedatum, is ook over het type bewijs meer informatie beschikbaar. De controleur ziet bij een bewijs van vaccinatie met welk vaccin je bent ingeënt en hoeveel prikken je hebt gehad. Ben je negatief getest, dan is in beeld waar je bent getest en wanneer. Bovendien is het soort test dat je hebt gedaan, te zien. En wil je bewijzen dat je immuun bent, dan komt de datum in beeld dat je positief bent getest.

Sta ik juist geregistreerd om gebruik te maken van de CoronaCheck-app?

Mensen die bij hun huisarts een prik hebben gehad, staan niet altijd goed geregistreerd in de ict-systemen. Dat kan ervoor zorgen dat een vaccinatiebewijs niet kan worden aangemaakt in de app. Volgens het RIVM gaat het om 700.000 prikken die nog niet geregistreerd zijn in het landelijke systeem CIMS. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport zei vorige week dat mensen bij wie dit nog niet het geval is, aan hun huisarts moeten vragen om dat alsnog te doen.

Wie bij de huisarts is gevaccineerd, kan via de persoonlijke pagina op de website van het RIVM bekijken of de registratie is gelukt. Deze week zou er een definitieve oplossing voor het probleem moeten komen, maar dat is met een week uitgesteld.

Wat als ik geen smartphone heb?

Mensen zonder iPhone of Android-smartphone kunnen een toegangsbewijs aanmaken. Via de website van CoronaCheck moet je een pdf-formulier maken met een testcode. Dat kan straks ook via DigiD bij een vaccinatiebewijs. Het formulier moet worden uitgeprint en meegenomen. Voor senioren of kleine kinderen zonder mobiele telefoon biedt die papieren mogelijkheid een uitkomst.

Er wordt nog gewerkt aan de mogelijkheid om een vaccinatiebewijs aan te vragen via de telefoonlijn. Het bewijs wordt vervolgens naar het adres in de basisregistratie personen (BRP) gestuurd.

