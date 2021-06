MotoGP-commentator Diederick de Vries: 'Quartararo gaat winnen'

De Vries geeft het hele jaar door bij alle 22 Grand Prixs commentaar, samen met oud-coureur Patrick van den Goorbergh. Maar vanwege corona was dat de afgelopen anderhalf jaar vanuit een studio. In Assen mag hij voor het eerst weer bij een GP aanwezig zijn en daar kijkt hij naar uit. "De TT is een aparte GP waar vaak verrassingen zijn. Ik hoop stiekem op wat wisselvallig weer, zodat jongens kansen krijgen die zij anders niet krijgen."

Moto3

"Pedro Acosta is de revelatie van het seizoen. In zijn eerste seizoen is hij echt van de buitencategorie", vindt De Vries. "Maar het is vooral ook een bizar kampioenschap. Waar iedereen tot nu toe steekjes laat vallen, doet Acosta dat niet."

Acosta gaat op dit moment met 145 punten aan de leiding in het WK. Dat zijn er 55 meer dan nummer twee Sergio Garcia. Nummer drie is Jaume Masia met 72 punten. Daarmee zijn volgens De Vries direct de grote kanshebbers genoemd, maar er zijn meer. "De Italiaan Dennis Foggia domineert het ene weekend en het andere weekend is hij nergens te vinden. Heeft hij zijn weekend in Assen, dan is hij een kanshebber. En Darryn Binder heeft afgelopen weekend een grote waarschuwing gehad, nadat hij iemand van de baan kegelde. Het wordt op het TT Circuit een slipstreamgevecht en daarin is Binder sterk."

Mocht Acosta winnen, dan kan hij volgens de Eurosport-commentator na 9 van de 22 wedstrijden al een beslissende slag in het kampioenschap hebben geslagen. "Jaren geleden stond Danny Kent halverwege het seizoen 80 punten voor op de concurrentie. Hij was mentaal niet sterk en liet daarna vele punten liggen en werd desondanks wereldkampioen. Ik denk dat dat Acosta een stabieler mannetje is dat ook nog eens goed nadenkt. Hij heeft de kwaliteiten om de wereldtitel te pakken in de Moto3."

Voorspelling Moto3:

1. Sergio Garcia

2. Jaume Masia

3. Darryn Binder

Pedro Acosta gaat aan de leiding in het WK Moto3 (Rechten: EPA/FILIP SINGER)

Moto2

De Moto2 wordt dit seizoen gedomineerd door het Red Bull KTM team. De Australiër Remy Gardner gaat aan de leiding, gevolgd door de Spaanse rookie Raúl Fernández en de Italiaan Marco Bezzecchi.

"Ik vind het heel leuk om te zien hoe goed Fernández het doet", zegt De Vries. "Met zijn prestaties dwingt hij zijn teamgenoot Gardner tot een hoger niveau. De strijd tussen die twee is groot. Zij vechten onderling uit wie de wereldtitel gaat pakken. Hoe zij tijdens de GP van Duitsland afgelopen weekend afstand namen van de rest van het veld, dat is gewoon niet leuk voor de concurrentie."

Achter de twee KTM-coureurs is Bezzecchi de best of the rest. "Maar hij moet elk weekend van ver komen. Zijn trainingen op vrijdag zijn moeizaam, een dag later tijdens de kwalificatie komt hij al wat dichterbij en in de wedstrijd is hij op zijn best. Daardoor staat Bezzecchi momenteel vrij stevig op de derde plek in het WK."

'Assen komt te vroeg voor Bo Bendsneyder'

De enige Nederlander in de GP's is Bo Bendsneyder, die zich dit seizoen al eens als derde kwalificeerde voor een race. Een vijfde plek tijdens de GP van Frankrijk is zijn beste resultaat in een wedstrijd tot nu toe. Toch ziet De Vries hem nog niet op het podium rijden tijdens zijn thuisrace.

"Normaal zie je dat een thuiscoureur vaak boven zichzelf kan uitstijgen, maar het geeft ook een bepaalde druk. Dit seizoen zit Bendsneyder eindelijk op een goede Kalex en laat hij zijn potentie zien. Die vijfde en zesde plek die hij dit seizoen al heeft gepakt zijn echt goed en ik zie hem de rest van het seizoen nog verder groeien. Maar een podiumplek in Assen komt denk ik nog te vroeg. Misschien kan hij wel verrassen met een startplek op de eerste rij."

RW Racing Team

Niet alleen voor Bendsneyder, ook voor het RW Racing Team van teameigenaar Roelof Waninge uit Dwingeloo is de TT een thuiswedstrijd. Erg succesvol is het team alleen nog niet dit seizoen met de Maleisische coureur Hafizh Syahrin en de Belg Barry Baltus. Toch heeft De Vries goede hoop voor komend weekend. "Het NTS-frame waarmee wordt gereden presteert op enkele vloeiende circuits goed. Dat geldt ook voor Assen. Maar ik verwacht geen top 10."

Voorspelling Moto2:

1. Raul Fernandez

2. Remy Gardner

3. Marco Bezzecchi

Bo Bendsneyder eindigde dit seizoen al twee keer in de top 6 (Rechten: RTV Drenthe)

MotoGP

Marc Márquez is terug. Afgelopen weekend wist de Spanjaard na een zware crash voor het eerst in anderhalf jaar weer een wedstrijd te winnen. Maar of hij dat niveau in Assen opnieuw kan bereiken, dat is grote vraag.

De Vries: "Voor zijn blessure was Márquez echt van de buitencategorie. Vorig jaar is bewezen dat de MotoGP een fantastische klasse is, zonder Márquez. Hij maakte het kampioenschap in de jaren ervoor gewoon saai. Tegelijkertijd bewijst hij met zijn overwinning in Duitsland dat hij de enige is die met deze Honda kan rijden. Zijn arm is nog niet 100 procent in orde, maar hij wordt steeds sterker. Als hij weer op niveau komt, dan kan hij weer gaan winnen."

Daarbij krijgt Márquez concurrentie van kampioenschapsleider Fabio Quartararo, Jack Miller en Francesco Bagnaia. "Assen is een echt Yamaha-circuit. Daarom mag je verwachten dat Quartararo gaat winnen en Viñales op het podium komt, ondanks dat hij niet in vorm is. Daarnaast hoop ik op een verrassing." Dat zou zo maar eens regerend wereldkampioen Joan Mir kunnen zijn. "Die draait dit seizoen nog niet goed. Maar hij is een beest op het circuit. Dat maakt hem tot een sterke coureur. Zijn motivatie om goed te presteren is erg groot."

Valentino Rossi

Die verrassing gaat er niet komen van Valentino Rossi, verwacht de commentator. "Het is treurig hoe het met Rossi gaat. Hij is een groot kampioen, maar had misschien één of twee jaar eerder moeten stoppen. Je ziet hem nu worstelen en regelmatig vallen. Hij blijft risico's nemen. In het recente verleden dacht hij nog wedstrijden te kunnen winnen, maar ik weet niet wat zijn drive nu nog is. Maar de geruchten dat hij er na de TT mee ophoudt, daar geloof ik niet in."

Voorspelling MotoGP:

1. Fabio Quartararo

2. Joan Mir

3. Maverick Viñales