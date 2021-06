VV Gieten wil het liefst voetbalveld behouden ondanks plannen voor aanbouw

Voetbalclub VV Gieten wil best in gesprek met gemeente Aa en Hunze over uitbreiding van sporthal De Goorns, maar de club wil ook dat er drie volwaardige voetbalvelden blijven op het complex. "We hebben drie velden om op te spelen, en dat derde veld hebben we gewoon nodig", aldus secretaris Jan Mulder.

Gisteren bleek uit een haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Aa en Hunze, dat sporthal De Goorns de favoriete locatie is voor een nieuw gebouw voor culturele verenigingen in Gieten. Door de sluiting van meerdere locaties kampen verschillende verenigingen uit het dorp namelijk met een gebrek aan oefenruimte. Het scenario met aanbouw bij De Goorns geniet de voorkeur, bleek uit het onderzoek.

Er is echter een probleem: de geplande aanbouw zou voor een klein deel op één van de voetbalvelden van VV Gieten komen. Dat veld zou dus verplaatst of verkleind moeten worden. De KNVB stelt minimale eisen aan de grootte van een voetbalveld, maar het veld zou na een verkleining gewoon aan de regels voldoen, stelt het adviesbureau dat het onderzoek uitvoerde.

In gesprek

Mulder ziet ook dat er een nieuwe locatie gezocht moet worden in het dorp. "Verschillende verenigingen zoeken een locatie, en daar staan we ook best positief tegenover. Maar we komen ook op voor onze belangen. We moeten ervoor zorgen dat we als voetbalvereniging in Gieten op dezelfde manier door kunnen gaan. Daarover moeten we dan in gesprek met de gemeente."

Want bij VV Gieten zien ze het liefst dat er 'gewoon' gevoetbald kan blijven worden. "We zouden wel graag dezelfde grootte van het veld willen behouden. Maar misschien dat een deel van het veld opgeschoven kan worden." Momenteel heeft de vereniging drie echte voetbalvelden en een trainingsveld. "We zijn best een redelijk grote club, met redelijk veel teams. Dat derde veld hebben wij wel gewoon nodig."

'VV Gieten heeft ook rechten'

De gemeente is eigenaar van de velden, maar VV Gieten huurt deze. "En als huurder hebben wij ook rechten. We verwachten wel dat gemeente ervoor zorgt dat het veld gebruikt kan worden op een normale manier. Het is eigenlijk hun pakkie-an", aldus Mulder. "Zij moeten ervoor zorgen dat wij daar op een normale manier kunnen spelen. Als het er natuurlijk van komt dat de plannen voor aanbouw bij De Goorns doorgaan."

Mulder is dus duidelijk, maar gooit de deur niet dicht. "Als er een goed voorstel komt, dan zijn we best bereid om daarover te praten en mee te denken. Maar het zou gek zijn als het ons bijvoorbeeld geld gaat kosten, terwijl we geen voordeel bij de plannen hebben."

