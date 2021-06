Bedreigen gemeente- en GGD-medewerkers: 10 maanden cel geëist tegen 'vrijheidsstrijder'

De man ziet zichzelf als vrijheidsstrijder en ligt al jaren in de clinch met de overheid, voornamelijk met de gemeente Hoogeveen, die hem in zijn ogen steeds opnieuw benadeelt door hem geen uitkering te geven. Sinds de corona-uitbraak in maart vorig jaar voert de man actie tegen de maatregelen van de overheid op dat gebied. Corona bestaat niet, hield hij vol in de rechtszaal.

Raadslid bedreigd

Om zijn ongenoegen te uiten mailt de man vaak naar regionale en landelijke politici en naar media over wat er volgens hem niet deugt. Hij mailde in maart ook GroenLinks-raadslid Hans Sietsma, omdat hij boos was op de manier waarop de politie in Groningen een vrouw had gearresteerd.

Na wat mails over en weer maakte de Pessenaar het raadslid uit voor satanist en nazi, omdat Sietsma aangaf dat hij het coronabeleid van de overheid steunt. Daarna dreigde de Pessenaar hem een kogel door de kop te schieten en zei hij te hopen dat Sietsema niet meer rustig zou slapen 's nachts.

"Ik vind het echt ernstig als mensen elkaar met de dood bedreigen", zei Sietsma in de rechtszaal. Hij vertelde dat hij er veel mee bezig was. "Ik vind dat ik als raadslid in gesprek moet blijven met mensen, ook al worden we het niet eens", daarom mailde ik terug. Ik snap ook sommige mensen zich eenzaam voelen door de coronamaatregelen, maar dit ging me echt te ver. Meneer beroept zich erop dat hem de vrijheid wordt ontnomen, maar door deze dreigementen ontneemt hij mij de vrijheid."

'Teststraat verbouwen'

In februari bedreigde hij een medewerker van de GGD-teststraat in Hoogeveen. Toen de man een tijd buiten op straat stond, kwam de medewerker vragen wat hij wilde. De man deed zijn beklag over de coronamaatregelen en kondigde aan dat die avond 'honderd man de boel komt verbouwen' en dat er niks van over zou blijven.

"Heel Nederland zucht onder de coronamaatregelen en meneer denkt dat het wel een goed idee is om naar de teststraat te gaan en te gaan dreigen. Ik krijg de gedachtenkronkels van meneer niet uitgelegd", aldus de officier.

'De terreur van de plantsoenendienst'

Ook medewerkers van de gemeentelijke plantsoenendienst moesten het afgelopen voorjaar ontgelden. De twee waren bij het huis van de man met een bladblazer aan het werk en de man schreeuwde dat ze moesten 'oprotten met die herrie'. Toen ze doorgingen, kregen ze twee stenen naar hun hoofd.

De man sprak van 'de terreur van de plantsoenendienst', maar ontkende dat hij de stenen had gegooid. Volgens de officier is het duidelijk dat de 51-jarige man de dader was, ook al ontkent hij het zelf. Wel bekende hij het beledigen van een medewerkster van de sociale dienst. Hij schold haar uit, omdat hij geen uitkering kreeg. Ook dreigde hij een steen door de ruit van haar kantoor te gooien als ze het niet zou regelen.

'Sociaal gif'

De overheid maakt zijn leven kapot, is de overtuiging van de Pessenaar. Nadat hij dit voorjaar werd aangehouden, zat hij achttien dagen vast. Een week ervan bracht hij door in een isoleercel, omdat hij weigerde een mondkapje te dragen in de gevangenis. Inmiddels is hij weer thuis, maar zonder telefoon en computer, want die zijn in beslag genomen.

Als het aan de officier ligt krijgt hij die niet terug, omdat hij die gebruikt om zijn 'sociale gif te spuien'. De man is vaker veroordeeld, onder meer voor bedreiging van premier Rutte. Ook werd hij eerder onderzocht door een psychiater. Hij lijdt aan een psychische stoornis en is daarom verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

Uitspraak: 8 juli.

