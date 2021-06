Vier maanden cel voor lastigvallen jonge vrouwen in Assen

Een 35-jarige Iraanse asielzoeker is veroordeeld tot vier maanden cel, omdat hij vier jonge vrouwen heeft lastiggevallen. Dat gebeurde in februari dit jaar bij de Baggelhuizerplas in Assen.

Een jonge vrouw van 18 jaar zat op een dag met lekker weer met een 16-jarige vriendin bij het water toen de man langs kwam lopen. Hij maakte eerst foto's van de vriendinnen en kwam daarna bij hen omdat hij een selfie met ze wilde maken. Ze stuurden hem weg, maar de Iraniër luisterde niet.

Hij ging bij de vriendinnen zitten en trok de oudste tegen zich aan. Ondanks dat de ze aangaf dat ze dat niet wilde, begon hij haar te betasten. Hij raakte onder meer haar borsten en billen aan en gaf haar een kus op het hoofd. Ondertussen zei hij steeds dat ze 'so beautiful' was.

Potloodventen

Uiteindelijk ging hij weg en riep hij even verderop twee meisjes die op een scooter voorbijreden. Toen ze stopten, liep hij op ze af en haalde hij zijn geslachtsdeel uit zijn broek. De vrouwen zagen dat hij zichzelf begon te bevredigen en waarschuwden de politie. Toen de agenten kwamen, wezen ze hem aan, waarna de man mee moest naar het politiebureau.

De 18-jarige die bij het water zat, verklaarde tijdens de rechtszaak dat ze nog steeds last heeft van wat haar is overkomen en psychische hulp krijgt. De man ontkende alles. De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is.

De officier van justitie eiste tijdens de rechtszaak een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk met een behandeling. Maar omdat hij geen verblijfsvergunning heeft en nauwelijks Nederlands spreekt, is dat volgens de rechtbank niet mogelijk. Ze legde een lagere straf op. De man is zes jaar in Nederland en wacht op het hoger beroep in zijn asielprocedure.

Onrust in Coevorden

De rechtbank heeft hem vrijgesproken van het betasten van een vrouw in Coevorden op 1 januari dit jaar. Ze deed wel aangifte, maar verder is er volgens de rechtbank te weinig bewijs.

Het verhaal over de betasting was wel één van de aanleidingen voor de onrust in de Coevorder wijk Poppenhare begin dit jaar. Een grote groep mensen ging daarna naar de flat van de vriend waar de asielzoeker vanwege Oud en Nieuw op visite was. Daar werd hij in elkaar geslagen.

Daarna was het meerdere avonden onrustig in de wijk. Er werden brandjes gesticht en dingen vernield. Onruststokers kwamen ook uit andere plaatsen naar Coevorden. Een deel van hen protesteerde ook tegen de coronamaatregelen.

