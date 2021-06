Valentino Rossi benoemd tot ereburger van Assen: 'Ik ben hier heel blij mee'

Rossi is de vierde persoon die ereburger van Assen is geworden. Burgemeester Marco Out heeft hem vanmiddag op het circuit benoemd.

Van de huidige coureurs is Rossi met tien overwinningen de succesvolste motorrijder op het TT Circuit. In de ranglijst aller tijden moet The Doctor - zoals zijn bijnaam luidt - alleen Ángel Nieto (vijftien overwinningen) en Giacomo Agostini (veertien overwinningen) voor zich dulden.

Rossi is erg trots op het ereburgerschap. "Assen heeft een speciale plek in mijn hart", zegt hij tegenover RTV Drenthe. "Ik ben hier heel bij mee, dit is echt fantastisch." De Italiaan vindt het TT Circuit het beste circuit ter wereld. "Deze baan is speciaal gebouwd voor motorfietsen, de lay-out van het circuit is geweldig."

Publiekslieveling in Assen

Rossi won zijn eerste TT in 1997, toen nog in de 125cc-klasse. Een jaar later schreef hij de winst in de 250cc op zijn naam. In de MotoGP-klasse won hij in 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015 en 2017. Leuk detail: vader Graziano Rossi won in 1979 de TT in de 250cc. Hij reed dat jaar met nummer 46, het nummer waar zijn zoon als eerbetoon ook mee rijdt.

In Assen wordt Rossi nog altijd op handen gedragen. Sinds 2009 wordt de Stekkenwal Tribune omgedoopt tot Rossi Tribune. Wat begon met zo'n vijfhonderd fans groeide al gauw uit tot een grote, gele massa met ruim duizend Rossi-aanhangers.

Laatste seizoen?

De 42-jarige Italiaan heeft het nog altijd niet uitgesproken, maar is naar verwachting bezig aan z'n laatste seizoen in de MotoGP. Vandaag werd al wel bekend dat Rossi's eigen raceteam VR46 Racing volgend jaar op Ducati's meedoet in de koningsklasse. Waarschijnlijk wordt zijn halfbroertje Luca Marini een van de twee rijders. Rossi zelf liet volgens Racesport.nl weten dat hij niet uitsluit dat hij zelf de tweede rijder wordt.