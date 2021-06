Gemeenteraad Emmen: ‘Zoek naar financiële mogelijkheden voor gedupeerden bodemdaling’

De motie is een initiatief van PvdA, D66, LEF!, CDA, Wakker Emmen, SP en GroenLinks. Deze werd vandaag tijdens de gemeenteraadsvergadering door de voltallige gemeenteraad ondersteund.

'Zorgen over hoe woningeigenaren schade kunnen dragen'

"Wij vinden dat het onderzoek dat door de drie overheden is uitgevoerd zorgvuldig is gebeurd, maar daarmee is het probleem niet opgelost", zegt fractievoorzitter Aimée van der Ham van Wakker Emmen. "Bodemdaling is en blijft een serieus probleem. Wij hebben zorgen in hoeverre woningeigenaren mogelijke grote schades aan funderingen ook zelf kunnen dragen."

Daarnaast willen de raadspartijen dat het college er bij het kabinet op aandringt dat er snel een duurzame, adequate en laagdrempelige regeling komt. "Om gedupeerde bewoners die tussen wal en schip dreigen te raken financieel te hulp te kunnen schieten", zegt Anita Louwers van PvdA.

'Motie sluit aan op samenwerking'

Sinds november 2019 komen er bij de gemeente Emmen meldingen binnen over verzakkingen in scheuren in de omgeving van Nieuw-Amsterdam en Erica. In totaal zijn dat meer dan honderd meldingen. Onderzoeksbureau Fugro kwam vorige maand na langdurig onderzoek tot de conclusie dat de bodemdaling meerdere oorzaken heeft. Uit dat onderzoek blijkt dat de schades aan woningen veroorzaakt worden door bodemdaling, verbouwingen en bouwkundige gebreken. Waterschap Vechtstromen doet momenteel vervolgonderzoek naar grondwateronttrekkingen.

Wethouder René van der Weide kijkt positief tegen deze motie aan. "Bodemdaling zal een thema blijven voor de komende jaren. De motie sluit aan op de samenwerking zoals 'ie er al is met het waterschap Vechtstromen en de provincie."

