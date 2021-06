Bewoners van Asser zorgcentrum op avontuur in zijspan

Voor Harry van Westrienen en Marcel Postema is het een geweldige ervaring. Harry ging, toen hij nog blakend van gezondheid was, jaarlijks met kameraden naar de TT. En Marcel Postema reed tot tien jaar geleden zelf nog motor. Beiden wonen alweer jaren in het zorgcentrum.

In TT-sfeer

Zodra de TT in Assen op de kalender staat, komt het zorgcentrum in TT-sfeer. En dat is deze week ook weer het geval met een TT-expositie, TT-bingo, TT-quiz, en dus vandaag met motoren op pad. Harry keek er al dagen naar uit. En vanmiddag stapt hij dan eindelijk in het bakkie van zijspancoureur Tjeerd Graanstra. Rollator aan de kant, en gas geven maar.

Jovancka Homan, van het TT-comité van Anholt, staat er stralend bij. Ze vindt het geweldig hoe de bewoners genieten van vroegere tijden, toen ze zelf de TT bewust meemaakten, en naar de baan gingen of het TT-Festival. "D'r zitten hier veel Assenaren in ons centrum, bij wie het hart tijdens de TT sneller gaat kloppen. Het is voor velen het feest der herkenning. We zien ze gewoon stralen. Daar doen we het voor."

Wind door je haren

Maar even rap instappen of opstappen, dat is er niet bij voor deze zorgcliënten. Zo wordt Marcel Postema, die aan de rolstoel gekluisterd is, met een tillift op een grote trike gehesen. Hij straalt, want dat hij op pad mag met het ronkende gevaarte, dat doet hem veel. "Ik was zelf motorrijder, geweldig is dit. Lekker zonder helm op dit ding, dat is dubbel genieten. Je voelt de wind door je haren."

Eenmaal bij het TT-Circuit maakte de Anholt-stoet rechtsomkeert, ze mochten niet op het terrein (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Mensen blij maken

De motorrijders genieten ook met volle teugen. Mensen blij maken, dat vinden ze zelf ook prachtig, zeggen Dick Zomer en Tjeerd Graanstra. "We rukken vaker uit met de motor voor dit soort uitjes. Het kan allemaal. Mooi toch, om op deze manier mensen de tijd van hun leven te geven.

Ze proberen bij het TT Circuit, of ze het terrein nog even op mogen, gewoon eventjes voor de echte TT-sfeer. Maar de bewaking valt niet om te praten. Daarop maakt de Anholt-stoet rechtsomkeert en rijden de motormannen en -vrouwen de bewoners weer veilig op huus an.

Daar kunnen ze binnen weer verder met TT-sfeer opsnuiven. Want ook het zorgcentrum is de hele week in motorsferen, dankzij een grote TT-expositie. Zondag is het nog even samen de races kijke, op een groot videoscherm in de Plaza. En dan is de TT-nostalgie in huize Anholt voor een jaar weer voorbij.

