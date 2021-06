Borger-Odoorn trekt knip voor Willibrordkerk: 'Vervelende erfenis'

De gemeente Borger-Odoorn neemt de inboedel over van van cultuurpodium VanSlag, dat in de Willibrordkerk in Borger is gevestigd. De gemeenteraad stemde vandaag in met een bedrag van 107.000 euro voor de koop.

Stichting VanSlag exploiteert sinds 2013 de Willibrordkerk en organiseert verschillende culturele activiteiten. Daar komt nu dus een einde aan, want de gemeente wil de kerk voor andere doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld als extra schoolruimte of om te verhuren voor activiteiten als bruiloften, symposia en concerten.

Geen polonaise

Moeten we wel bruiloften in de Willibrordkerk willen? Dat vraagt fractievoorzitter Pieter de Groot van GroenLinks zich af: "Ik zie niet onmiddellijk burgemeester Seton de polonaise ingaan tijdens een bruiloft in de kerk." De Groot wil graag een visie op langere termijn voor de kerk. "We moeten op zoek naar een marktpartij die de kerk op een brede manier kan en wil uitbaten."

Ankie Huijing-Van Tongeren van het CDA is ook verrast: "Het bevreemdt ons dat ervoor is gekozen om een geluidsinstallatie over te nemen en zelf de kerk uit te baten. Wij krijgen het beeld dat ontwikkelingen binnen MFA ervoor hebben gezorgd dat het college hiertoe is gekomen. Dat hadden we graag andersom gezien." Binnen het MFA Hunzehuys in het dorp is er sprake van ruimtegebrek, volgens wethouder Niek Wind (Gemeentebelangen). De Willibrordkerk zou een eventuele uitvalsbasis kunnen zijn.

Leefbaar Borger-Odoorn vindt het geen verantwoorde uitgave: "Het beheer van de kerk behoort niet tot onze kerntaken. Ons beleid is dat we zoveel mogelijk vastgoed afstoten. Daarom zal de kerk snel doorverkocht moeten worden. Met dat in ons achterhoofd is een overname van de geluidsinstallatie een niet-verantwoorde uitgave volgens Leefbaar Borger-Odoorn."

Vieze smaak

Tijdens de raadsvergadering sprak Harm Greven, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, het volgende: "Helaas hebben we hier met een vervelende erfenis van een voormalig PvdA-wethouder te maken." Daarmee doelt Greven op oud-wethouder Jacob Bruintjes, die tussen 2010 en 2014 op de bestuurdersstoel zat.

"Er is een huurovereenkomst die is aangepast van de duur van één jaar, naar een onbepaalde tijd, waarvan er totaal niets zwart op wit is gezet." Toch stemt Gemeentebelangen in: "Omdat wij het Borger echter gunnen om met een schone lei te beginnen, stemmen wij in met het voorstel om 107.000 euro te betalen aan Stichting VanSlag."

Greven geeft aan dat daarmee de banden tussen de gemeente, de stichting VanSlag en de stichting Beheer en Behoud Willibrordkerk volledig zijn verbroken. "We zijn niet meer afhankelijk van een enkele gebruiker zonder huurkosten. Dat neemt daarentegen niet weg dat wij hier een zeer vieze smaak van in onze monden hebben gekregen."

Erfenis van vijf ton

Bruintjes houdt er zijn eigen lezing op na: "Als er al een erfenis van mij zou zijn, dan zou dat een erfenis van vijf ton zijn. Wij hebben namelijk als Stichting Beheer en Behoud Willibrordkerk een half miljoen euro aan subsidies binnengehaald, waarmee we de hele kerk toekomstbestendig hebben gemaakt."

De voormalig wethouder zwaaide in april 2014 af. "De bezitsverhoudingen van de Willibrordkerk waren toen nog niet uitgekristalliseerd." Eind 2015 wordt hij benaderd door de stichting Beheer en Behoud Willibrordkerk om toe te treden tot het bestuur. "Mijn verwachting was dat daarover toen wel een akkoord was bereikt, maar dat bleek niet het geval. Dat heeft er uiteindelijk ook toe geleid dat de stichting de Willibrordkerk kocht voor één euro, waarna we met de subsidie de hele kerk hebben verspijkerd."

Op de vraag of de huurovereenkomst gedurende de looptijd is gewijzigd, is Bruintjes kort: "Dat klopt, maar dat is een overeenkomst tussen de stichting Beheer en Behoud Willibrordkerk en de stichting VanSlag. Daar heeft de gemeente niets mee nodig." Vorig jaar kwamen alle partijen tot de conclusie dat de exploitatie niet uit kon. "Daarop hebben we besloten de kerk weer terug te verkopen aan de gemeente voor diezelfde euro."

'Gun college de tijd'

Wat er nu met de kerk staat te gebeuren is nog even afwachten. Wethouder Wind: "Het beheer van vastgoed is inderdaad geen gemeentelijke taak, maar de werkelijkheid heeft ons ingehaald. Waar we verwacht hadden dat scholen zouden krimpen, is exact tegenovergestelde gebeurd."

"Daardoor neemt de vraag van onderwijspartijen toe. Die expeditie gaan we aan. Een alternatief zou de Willibrordkerk kunnen zijn. We moeten kijken of dat kan. Gun ons in ieder geval de tijd om dat in beeld te brengen in overleg met de gebruikers van MFA het Hunzehuys."

Huren

Wethouder Albert Trip (D66) van cultuur zegt wel in te zetten op een goede overdracht van cultuurpodium VanSlag. "VanSlag blijft gewoon. Zij kunnen de ruimte straks van ons huren voor culturele activiteiten. Door de overname van de inboedel hebben wij daarentegen wel onze handen vrij voor een bredere maatschappelijke invulling."

Lees ook: