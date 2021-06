NTS RW Racing Team knokt zich terug uit coronacrisis

"Wij zijn het enige team dat met NTS-frames rijdt", zegt teammanager Jarno Janssen. "22 van de 38 coureurs in de Moto2-klasse rijden met Kalex. Voor hen maakt het niet zoveel uit. Maar juist voor onze Japanse framebouwer, die relatief nieuw is in deze klasse, was dat een harde klap." RW Racing stapte pas vier jaar geleden met NTS in de Moto2-klasse met als doel om chassis verder door te ontwikkelen.

Hafizh Syahrin

Bo Bendsneyder vertrok na twee seizoenen. Daarvoor terug kwam de ervaren Hafizh Syahrin (27) uit Maleisië en de pas 17-jarige Belg Barry Baltus. Syahrin reed twee jaar in de MotoGP, de overige acht seizoenen in de Moto2. Hij brengt een bak aan ervaring mee, maar heeft nog - naar eigen zeggen - de tijd nodig om aan het team en de machine te wennen. Op het circuit van Mugello in Italië finishte hij als negende.

Barry Baltus

Baltus kreeg het flink voor de kiezen dit seizoen. Na één seizoen in de Moto3 maakte de Belg al meteen de overstap naar de Moto2-klasse, die ook beter bij z'n lengte past. Maar tijdens de eerste vrije training bij de seizoensopening in Qatar brak hij al meteen z'n pols. Hij miste daardoor vier van de acht races. Maar tot overmaat van ramp verloor hij op het circuit van Mugello z'n beste vriend Jason Dupasquier. De 19-jarige Zwitser overleed aan de verwondingen die hij opliep bij een crash tijdens de kwalificatietraining in de Moto3-klasse.

"Dat was heel moeilijk voor mij. Hij was niet zomaar iemand die ik af en toe in de paddock tegenkwam, maar het was écht mijn vriend. Ik ga nu door voor z'n ouders. Voor hen is het heel erg zwaar. We kunnen ook niet niets doen. Het leven gaat door", reageert Baltus.

Afgelopen weekend pakte de jonge Belg op de Sachsenring in Duitsland z'n eerste twee WK-punten. Het zijn punten met extra glans.