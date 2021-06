Rijdt Valentino Rossi volgend jaar nog? 'Ga er in de zomerstop over nadenken'

Rossi beleeft tot op heden zijn slechtste seizoen ooit in de koningsklasse, met geen enkele finish boven de tiende plaats. In de stand vinden we hem pas terug op negentiende plaats. Geruchten gingen dat hij er na de TT mee op zou houden. Maar vandaag werd ook bekend dat Rossi's eigen raceteam VR46 Racing volgend seizoen meedoet in de MotoGP-klasse. Gaat hij dan toch nog een jaar door om voor dat team te gaan rijden?

De kersverse ereburger van Assen zegt dat hij het zelf nog niet weet. "In de vijf weken zomerstop na de TT ga ik daarover nadenken." Even later antwoordt hij op de vraag of hij volgend seizoen gaat racen in zijn eigen VR46-team, dat volgend seizoen (met Ducati) haar intrede maakt in de MotoGP: "Dat gaat heel, heel lastig worden."

'Hier rijden is een groot genoegen'

De 42-jarige Italiaanse publiekslieveling benadrukte nog een keer hoe bijzonder hij de TT vindt. "Het is de enige race die al sinds het begin van het WK gereden wordt en altijd op de kalender heeft gestaan. Daarnaast is de lay-out van het circuit fantastisch. Hier rijden is altijd een groot genoegen."

Wat de huidige leider in de WK-stand Fabio Quartararo betreft, gaat Rossi nog een tijdje door. "Ik ben al fan van hem sinds ik een kleine jongen ben. Om hem erbij te hebben in het kampioenschap is geweldig", aldus de 22-jarige.

Marquez is terug

Marc Marquez was ook aangeschoven bij de persconferentie. Hij won vorige week op de Sachsenring zijn eerste race sinds hij elf maanden geleden een gebroken arm opliep, een blessure waarvoor hij door verschillende complicaties uiteindelijk drie keer onder het mes zou moeten.

"Het was misschien wel mijn belangrijkste zege ooit, op een van de moeilijkste momenten in mijn carrière", zegt hij. "Die zege geeft extra motivatie. Het was belangrijk om voor de zomerstop weer een keer te winnen. De zomerstop zal belangrijk voor mij zijn, omdat mijn lichaam dan weer kan uitrusten."

Uiteraard ging het in Assen ook nog even over het weer. Mogelijk gaat het regenen zondag. Hoe denkt Marquez daar over? "Als het regent, wordt alles anders. Maar het maakt me niet uit, we gaan het zien."

