De glazen bol van bondscoach wegrace Barry Veneman: Jack Miller wint MotoGP

Jack Miller is een van de kanshebbers in de MotoGP (Rechten: Ronny Hartmann / AFP)

"Wat Pedro Acosta laat zien in de Moto3, dat is heel bijzonder. Maar wat mij ook opvalt in deze klasse is dat de meest ervaren mannen, zoals John McPhee, Darryn Binder, Romano Fenato en Gabriel Rodrigo, allemaal fouten maken. Zij doen al zolang mee, maar lijken half in paniek te raken doordat die jonge jongens zo hard rijden", aldus Veneman.

De bondscoach heeft na de overwinning van Acosta afgelopen weekend in Duitsland opnieuw hoge verwachtingen van de 17-jarige Spanjaard. "Hij heeft niet veel circuitkennis, maar dat heeft hem op andere banen ook niet in de weg gezeten. Ik verwacht veel tegenstand van jongens als Rodrigo en Binder. Zij moeten punten gaan scoren als ze voor de titel willen gaan meedoen. En ik verwacht ook het een en ander van Jeremy Alcoba. In ieder geval hoop ik dat het veld weer een lang lint wordt."

Voorspelling Moto3:

1. Pedro Acosta

2. Darryn Binder

3. Tatsuki Suzuki

Moto2

De Moto2-wedstrijd op het TT Circuit is voor Rotterdammer Bo Bendsneyder een thuiswedstrijd. "Je ziet dat rijden op Assen ons als Nederlanders vaak net dat beetje extra geeft. Hier kan hij iets extra brengen. Dat heeft Bo twee jaar geleden ook laten zien toen hij bij RW Racing reed. Ik heb daar vertrouwen in", is Veneman overtuigd.

Toch gaat Bendsneyder in zijn ogen geen podium pakken. De eerste twee plekken zijn weggelegd voor de coureurs van het Red Bull KTM team, Remy Gardner en Raúl Fernández. "Die tandem is op elk circuit sterk. Daarachter wordt het spannend. Ik denk dat Sam Lowes mee gaat doen om de voorste plekken, maar zijn valpartijen in de laatste GP's hebben wel iets met zijn zelfvertrouwen gedaan. Daarnaast schat ik Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio en de Duitser Marcel Schrötter hoog in. En als Aron Canet het op zijn heupen heeft, kan hij ook verrassen.

Voorspelling Moto2:

1. Remy Gardner

2. Raul Fernandez

3. Marco Bezzecchi

MotoGP

Vijf verschillende winnaars in acht Grand Prixs. Het aantal kandidaten voor de overwinning in de MotoGP in Assen is groot. Fabio Quartararo is tot nu toe de meest constante. Hij gaat met 131 punten aan de leiding van het WK, gevolgd door Johann Zarco. Opvallend genoeg behoort Zarco dit seizoen nog niet tot de GP-winnaars.

Afgelopen weekend op de Sachsenring was Marc Márquez er ineens weer. De Spanjaard, die terug is na een zware armblessure, kende tot nu toe een erg moeizaam seizoen. Veneman is blij dat hij terug is. "Ik heb genoten van Márquez, ik kreeg er zelfs een beetje kippenvel van. Hij is een geweldige coureur."

Maar Veneman waarschuwt dat dat geen voorbode voor de rest van het seizoen is. "Het is gaaf dat hij zulke stappen heeft gemaakt. Maar die armblessure is op Assen lastiger dan op de Sachsenring. Het TT Circuit is een baan die met een hogere snelheid wordt gereden en het heeft veel meer rechts-links-combinaties. Dat vraagt meer van zijn herstellende arm."

Het TT Circuit wordt gezien als een Yamaha-circuit, maar de bondscoach komt met Ducati-winnaar uit de hoge hoed. "Ik heb veel vertrouwen in Jack Miller. En ook Joan Mir gaat het goed doen."

Voorspelling MotoGP:

1. Jack Miller

2. Fabio Quartararo

3. Joan Mir

Lees ook: