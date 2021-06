Borger-Odoorn wil huizen bouwen achter MFA in Nieuw-Buinen

De gemeente speelt hiermee in op de wensen van inwoners van Nieuw-Buinen. Uit de uitkomsten van een onderzoek van begin vorig jaar blijkt dat ruim een derde van de dorpsbewoners vindt dat het woningaanbod te beperkt is.

"Veranderende omstandigheden zorgen voor verschuivingen in de woonwensen", zegt wethouder Nynke Houwing. "Bewoners die nu nog huren willen misschien graag een woning kopen. Ouderen die in een eengezinswoning wonen willen graag verhuizen naar een woning die geschikt is voor de oude dag. En jongeren kijken uit naar een zelfstandige en betaalbare woonplek. Met het bouwplan achter de MFA kunnen we in deze vraag voorzien."

Inspraak

Als bijkomend voordeel van de beoogde locatie ziet Houwing dat de MFA op loopafstand is; ideaal voor ouderen en jonge gezinnen die gebruikmaken van het centrum. De plannen zijn nog niet in beton gegoten. Er is volgens de gemeente nog veel ruimte voor inspraak.

Om de plannen verder uit te werken is er een projectgroep opgericht waarin ook Dorpsbelangen vertegenwoordigd is. De gemeente gaat daarnaast informatiebijeenkomsten houden om in gesprek te gaan met dorpsbewoners.