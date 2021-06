Treant blij met schilderijen van havo-leerlingen: 'Dat raakt écht'

Havo3-leerlingen van het Esdal College in Emmen hebben vandaag schilderijen overhandigd aan medewerkers van de Treant Zorggroep. "We hebben prachtige schilderijen mogen ontvangen, een kist vol. Dat doet ons ongelofelijk goed," aldus Manon van der Wal van Treant.

De leerlingen hebben de schilderijen gemaakt als vervanging van de maatschappelijke stage. Deze stage wordt normaal in het derde leerjaar gelopen, maar kon dit jaar vanwege corona niet doorgaan. Gryts Kirkenier van het Esdal stelt dat het een goed alternatief is: "Normaal gesproken gaan leerlingen op stage om op die manier vrijwilligerswerk te doen en om te leren dat je soms ook iets voor een ander moet doen, zonder dat je er iets voor terug krijgt. Op deze manier kunnen ze toch maatschappelijkheid tonen."

Leerlingen hebben op de doeken een scène uit een film gecreëerd. Achterop het doek zit een bedankbrief voor medewerkers uit de zorg. Kaylee uit havo 3 schreef in haar brief "een bedankje voor al het harde werk dat de zorg heeft geleverd in deze zware periode."

'Blijk van waardering fijn'

De steun in de vorm van de schilderijen wordt erg gewaardeerd door Treant. "Als je weet dat er mensen aan je denken, zeker als dat jonge mensen zijn, dan raakt dat écht," aldus van der Wal. Ze wordt daarin bijgevallen door het hoofd van de covid-afdeling, Linda Kruize: "Het is heel fijn dat mensen een blijk van waardering geven, op welke manier dan ook."

Over de toekomst van corona is Kruize, die vele uren op de speciale afdeling heeft gewerkt, duidelijk. "Je ziet dat het nu afneemt. Ik heb geen glazen bol, dus... Maar mochten de aantallen weer oplopen, dan gaan we er met elkaar weer voor."

De vele schilderijen krijgen nu een plekje in de verschillende ziekenhuizen van Treant. Alle locaties verdienen namelijk een stuk, stelt Van der Wal, want "we hebben het samen gedaan, dus laten we met z'n allen genieten van deze mooie kunst."