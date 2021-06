TT journaal met Bo Bendsneyder en Valentino Rossi

Rossi kreeg, uit handen van burgemeester Marco Out een oorkonde en penning. De Italiaan is pas de vierde persoon die tot ereburger is benoemd. Rossi is erg trots op het ereburgerschap. "Assen heeft een speciale plek in mijn hart", zegt hij tegenover RTV Drenthe. "Ik ben hier heel bij mee, dit is echt fantastisch." De Italiaan vindt het TT Circuit het beste circuit ter wereld. "Deze baan is speciaal gebouwd voor motorfietsen, de lay-out van het circuit is geweldig."

Bo Bendsneyder en armpump

Even leek het erop dat er dit jaar geen plek was voor Bendsneyder in de Moto2. Het Pertamina Mandalika SAG Team, zag het wel in Bendsneyder zitten. De oud coureur van het RW Racing Team maakt een goed jaar door. Bendsneyder staat elfde in het Moto2 klassement.

Bendsneyder is één van de coureurs die last heeft van armpump. Traumachirurg Tim Timmers legt uit wat armpump precies is en wat je er aan kan doen.

NTS RW Racing team

Verder een reportage van het oude team van Bendsneyder. Het zat het NTS RW Racing team niet bepaald mee het laatste jaar. Maar nu Barry Baltus en Hafizh Syahrin allebei WK-punten hebben gescoord, lijkt de zon weer te gaan schijnen.

En tot slot weer een aflevering van de TT van 1971. Deze aflevering staat Jos Schurgers centraal.