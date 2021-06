Tot zestien maanden cel geëist voor inbraken in Meppeler winkels

Het OM eiste tegen beide mannen celstraffen voor het inbreken in winkels in Meppel (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Tegen een 20-jarige man uit Meppel heeft het Openbaar Ministerie (OM) zestien maanden cel geëist voor inbraken bij een kledingwinkel, een boekhandel en een telefoonzaak in zijn woonplaats. Een medeverdachte (19) uit Almelo hoorde tien maanden eisen voor betrokkenheid bij de inbraak in de kledingzaak.

In de nacht van 12 maart werd ingebroken bij kledingzaak New Coast en boekhandel Bruna in het centrum van Meppel. Bij beide zaken kwamen de daders binnen door het glas in de deuren te vernielen met een steen. Dat was ook gebeurd op 6 maart bij Mobiele Expert.

Gestolen kleding

De inbraak bij de kledingzaak werd in de vroege ochtend ontdekt. Er bleek voor 2800 euro aan La Coste-kleding gestolen te zijn en voor bijna 300 euro uit de kassa. Politieagenten zochten de omgeving af en vonden een kleerhanger en een tas met gestolen kleding.

Niet veel later zag één van de agenten in de verte twee mannen lopen. Met behulp van een speurhond kwam de politie uit bij een pand met kamerwoningen in de buurt van het station. Binnen vonden ze beide verdachten en in de kamer van de oudste, die er onder begeleiding woonde, lag gestolen La Coste-kleding, spullen die eerder die nacht bij Bruna gestolen waren en een paar gestolen speakers uit de telefoonwinkel.

Op camerabeelden uit de kledingwinkel van een dag voor de inbraak was de Almeloër te zien. Hij kwam er toen met een andere man en vroeg specifiek naar La Coste-kleding. De 19-jarige man bekende vandaag in de rechtszaal in Assen dat hij dat was, maar ontkende dat hij daarna de inbraak had gepleegd. Verder wilde hij niks verklaren.

Op de uitkijk

De Meppeler bekende tijdens de rechtszaak alleen dat hij bij de inbraak bij Bruna op de uitkijk had gestaan. Hij was vroegere vrienden uit de Randstad nog geld schuldig en zij hadden hem gedwongen mee te gaan, anders zouden zijn moeder en zus er last van krijgen, vertelde hij.

Bij de boekhandel werd onder meer rookwaar gestolen. De totale buit bedroeg ruim 2100 euro. Volgens de Meppeler was hij na de inbraak met zijn twee vroegere vrienden naar zijn kamer gegaan en hadden de mannen hem daar later uitgestuurd. "Toen ben ik bij mijn buurmeisje gaan slapen. Van de gestolen spullen in mijn kamer weet ik niks."

Dat hij wakker was toen de politie tegen de ochtend het pand binnenviel, kwam omdat hij er vroeg uit moest voor zijn werk, verklaarde hij. "Ik kwam net onder de douche vandaan."

Lang strafblad

Beide mannen hebben, ondanks hun leeftijd, al een lang strafblad; de oudste heeft al 26 pagina's aan delicten op zijn naam staan. De reclassering vindt het in beide gevallen zinloos om de twee na hun celstraf te gaan begeleiden. De Meppeler kan elk moment vader worden en de officier van justitie zei dat hij hoopt dat dat een positieve invloed op hem heeft.

De uitspraak volgt op 8 juli.