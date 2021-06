Advocaat van Jan B.: 'Naast mij zit een gebroken man'

In augustus vorig jaar werd er een inval gedaan in de manege in Nijeveen (Rechten: Persbureau Meter)

Nadat bekend werd dat in zijn manege een flinke cocaïnewasserij was ontdekt, is van de goede naam van Jan B. weinig meer overgebleven. Dit zei Xander Sijmons, de advocaat van B., tijdens de vierde zittingsdag in Amsterdam. "Naast mij zit een gebroken man".

Justitie viel volgens de raadsman vorig jaar augustus met veel tromgeroffel de manege binnen en betrok hierin de media. De negatieve verhalen die over B. verschenen hebben de reputatie van B. verder om zeep geholpen, zei Sijmons tegen de rechters. Het Openbaar Ministerie (OM) had net vier jaar cel geëist tegen de 65-jarige paardenhandelaar, voor zijn actieve rol, witwassen en het huisvesten van het enorme drugslab in zijn manege.

'Klopt niets van'

Volgens het OM werd in de drugswasserij dagelijks 150 tot 200 kilogram cocaïne gewonnen uit onder meer steenkool. Dit gebeurde door middel van een chemische behandeling. De 'gewassen' coke werd vervolgens geperst en verpakt. De actieve rol van B. haalde justitie uit de telefoongesprekken die B. voerde met een familielid. Zijn telefoon werd al enkele weken voor de inval getapt. "Hier klopt helemaal niets van", reageerde B. hierop.

B. en zijn vrouw lagen vanaf oktober 2019 in een pijnlijke scheiding. Om de kosten te kunnen betalen zette B. zijn manage in de verhuur. "Daar kwamen allerlei rare snuiters op af, die wees hij de deur", zei de raadsman. Dit gebeurde niet bij 'kantoortypes' uit Zwolle. Voor hun exportbedrijf in computers en printers zochten zij ruimte. Volgens de advocaat heeft B. wel degelijk gecheckt met wie hij te maken had. "Hij heeft ook de website bezocht en kreeg geen argwaan".

Alles via de bank

B. kreeg een deel van de huurpenningen contant in de hand gedrukt. Daarover zouden woorden zijn gevallen. B. wilde alles via de bank regelen. In de paardenbak werd flink getimmerd en B. heeft met alle goede bedoelingen ook wel eens wat materialen gehaald. "Het ging om computers, dan moet je niet met lekkages te maken hebben", legde de raadsman deze actie uit. "De enkele keren dat er materialen zijn gehaald is onvoldoende van gewicht om te kunnen spreken van medeplegen".

B. was veel op pad, op zoek naar handel. Volgens de raadsman hebben de huurders hiervan geprofiteerd. Terwijl de advocaat aan het woord is, zit B. met een gebogen hoofd te luisteren en plukt hij aan zijn broek. Hij knikt meermalen instemmend.

"Uiteindelijk kwam er onenigheid over de vele stroomuitvallen", aldus de advocaat. B. zou naar Zwolle zijn gegaan voor een pittig gesprek hierover. En toen was het misse boel. "Hij had juist nimmer de opzet gehad om iets met drugs te maken te hebben. Hij bleef ver van de productie. Hij kon trouwens ook niet die ruimte binnenkomen. Alles zat op slot", zei Sijmons.

Niet terug naar de gevangenis

Toen B. wist dat het geen zuivere koffie was, kon hij niet naar de politie stappen. Hij wist immers niet waartoe deze 'gasten' in staat waren. Volgens Sijmons was de rol van B. een stuk kleiner dan door het OM werd geschetst.

Van het witwassen van de 7000 euro aan huurgeld moet B. volgens de raadsman worden vrijgesproken. "Het was huurgeld en voor B. niet bekend dat dit illegaal verkregen geld kon zijn", zei de advocaat. Hij vroeg de rechter B. niet opnieuw naar de gevangenis sturen. "Dit heeft geen toegevoegde waarde. Dit brengt alleen maar meer leed", pleitte de raadsman.

Legaal werk

De dertien Colombianen en een Turk die in de wasserij aanwezig waren, toen de politie binnenviel, moeten volgens het OM eveneens vier jaar de cel in. De Colombianen zeiden op zitting dat zij dachten dat zij legaal werk zouden krijgen in Nijeveen. Ze durfden niet de benen te nemen, bang voor represailles. Ze waren volgens de officier van justitie vanaf mei in kleine groepjes naar Nijeveen gebracht.

Te veel op het spel

De aanklager geloofde niets van hun verklaringen. "Het gaat hier om een organisatie die zoveel investeert in onder meer het aankopen van drugs en transport vanuit Zuid-Amerika. Dan worden geen risico's genomen en geen nietsvermoedend personeel ingezet. Dat moet betrouwbaar zijn, omdat er te veel op het spel staat." De cocaïnewasserij in Nijeveen was volgens de officier van justitie een kopie van de drugslabs die ook in Colombia te vinden zijn.

De rechtbank doet 23 augustus uitspraak in deze vijftien zaken.

Lees ook: