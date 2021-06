Assen wil rijksgeld voor 1300 huizen in binnenstad en Havenkwartier

Het gaat om woningen in de binnenstad, het Havenkwartier en ook bij het Veemarktplein langs de Industrieweg, wat een Stadsboulevard moet worden. Kosten zijn 350 miljoen, en daarvoor denkt Assen dat er zo'n 55 tot 60 miljoen publiek geld bij moet. "De markt redt het niet om het alleen te doen, we moeten daarbij helpen, anders komt dit niet van de grond", aldus projectleider Jan Kleine.

En daarbij aast de gemeente vooral op de pot met rijksgeld voor de Nationale Woningbouwimpuls. Daar zat 1 miljard in en daarvan is nog 250 miljoen over. Het geld is bedoeld om gemeenten te stimuleren sneller woningen te bouwen, omdat er grote woningnood is.

Voor september indienen

Assen heeft nogal haast met de plannenmakerij. Want voor september moet de gemeente het binnenstedelijke woningbouwplan Assen Centraal bij Binnenlandse Zaken indienen, om voor een miljoenenbijdrage in aanmerking te komen. Ze gokt op vier tot vijf miljoen van het Rijk.

Verder stapt Assen naar de provincie voor geld uit het Regiostedenfonds. Er is al een toezegging van 4,5 miljoen vanuit het stedenfonds, omdat de gemeente al hard bezig is met projecten in de binnenstad. Maar Assen wil meer. In totaal denkt de gemeente uit fondsen zo'n 15 miljoen bij elkaar te halen. Zelf verwacht Assen zo'n 30 miljoen in het plan te moeten steken, voor inrichting van wegen en publieke ruimtes.

(verhaal gaat verder onder de artist impressie)

Het Havenkwartier moet een autovrij woongebied worden dat groen en stoer is, met een mix aan huizen (Rechten: impressie gemeente Assen)

Transformatie industriegebied

Met sneller bouwen in de binnenstad wil Assen vooral de winkelleegstand oplossen. Zo'n 450 tot 550 woningen maken daarbij deel uit van het plan Assen Centraal.

In het Havenkwartier gaat het om de transformatie van een oud industriegebied met veel oude, en lege bedrijfspanden in een aantrekkelijk woongebied, vlakbij het station en het centrum.

Het zuidelijke deel aan de Havenkade komt het eerst aan bod. Daar is plek voor zo'n 500 tot 650 woningen. De kracht van het havengebied wordt wonen vlakbij het water van het Havenkanaal, veel groen, en de wijk wordt autovrij. Want er komt geen autoblik in de straat of bij huizen op de oprit. Auto's moeten opgeborgen worden in parkeergebouwen

(verhaal gaat verder onder de foto)

Dit stuk van het Veemarktplein zou wel eens bebouwd kunnen worden met huizen (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Huizen langs 'kale' rand Veemarktplein

Verder denkt Assen ook nog aan het bouwen van huizen aan de randen van het Veemarktplein, bijvoorbeeld langs de Overcingelaan en de Industrieweg, wat een soort Stadsboulevard moet worden. "Het groen rond het vernieuwde Veemarktplein moet zich nog wat zetten, maar we denken toch dat het gebied aan de randen nog wel een impuls kan gebruiken met woningen."

Volgens projectleider Kleine zoekt Assen voor die hoek naar een 'meer stadse entree'. "Het oogt nu wat leeg en kaal op die hoek. En op die manier geef je het nieuwe evenementenplein ook wat meer intimiteit. Aan de noordkant van het plein verrijst de stadswijk Asselyn, met bijna 70 woningen", zegt Kleine. "En aan de overkant langs de Overcingellaan op het voormalige Acmesa-terrein komen 80 huizen met een woontoren. Als je dit deel van het Veemarktplein ertegen afzet, blijft dat wat leeg."

Er zou ondanks die woningbouw voldoende ruimte overblijven voor evenementen, zoals de jaarlijkse TT-kermis.

(verhaal gaat verder onder foto)

De rioolwaterzuiveringsinstallatie vlakbij het Havenkwartier is een stoorzender voor woningbouw, die zal weg moeten (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Vuiltje wegwerken

Meer huizen in de Asser binnenstad, dat kan al snel. Want daar zijn al concrete plannen voor, zoals voor het grotendeels leegstaande Forum en in het voormalige V&D-pand. Maar voordat er woningen in het Havenkwartier kunnen komen, zal er nog heel wat moeten gebeuren. Ook al lag eenzelfde soort woningbouwplan jaren geleden al eens op de tekentafel, maar toen zakte de woningmarkt in.

Nu is de vraag naar huizen enorm, alleen zit er nog een geurtje aan het havengebied. Er zit namelijk vlakbij, aan de andere kant van het kanaal, een rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Hunze en Aa's.

In gesprek met waterschap

"Daar moeten we mee in gesprek, om te kijken naar verplaatsing naar een andere locatie. Want dat is natuurlijk geen goede combinatie, mogelijke rioollucht en woonhuizen", zegt Kleine. "In elk geval gaan we er eerst voor zorgen dat de bassins afgedekt worden. Wanneer verplaatsing aan de orde is, is niet te zeggen."

Assen gaat nu snel verder aan de slag met het zogenaamde bidbook voor Assen Centraal, zodat ze op tijd is om in september mee te doen met de verdeling van het rijksgeld voor de woningbouwimpuls.

Lees ook: