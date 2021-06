Verzetsheld Johannes Hovenkamp vereeuwigd tussen Zeegse en Schipborg

De in Zuidlaren geboren verzetsheld was lid van de zogeheten Knokploeg 1 van Dr. J. Rotte in Groningen. In die hoedanigheid was hij betrokken bij de liquidatie van een Duitse spion. Hiervoor werd hij gearresteerd en kwam hij via omzwervingen terecht in Kamp Amersfoort. Hij werd op 29-jarige leeftijd doodgeschoten op de Leusderheide.

Nul op rekest

Het was amateurhistoricus Bert Staats die vorig jaar zomer bij de gemeente Tynaarlo aanklopte. Het verbaasde hem en de nabestaanden van Hovenkamp dat er geen monument voor hem was opgericht.

Eerst kreeg Staats nul op rekest, maar toen raadsleden John Franke en Willem van der Meij er actief achteraan gingen, kwam er schot in de zaak. Eerst werd er een bord van internet aangebracht op de brug. Sinds 4 mei prijkt er nu een officiële plaquette, geplaatst door de gemeente Tynaarlo.

Last Post

De officiële ceremonie werd geopend en afgesloten door Staats. Locoburgemeester René Kraaijenbrink las een pakkende speech van de zieke burgemeester Marcel Thijsen voor. Ook Froukje Zeilemaker-Hovenkamp nam kort het woord. Zij dankte de initiatiefnemers voor hun inzet en de aanwezigen, waaronder veel van haar familie, voor hun komst.

Na het spelen van de Last Post en de twee minuten stilte, begaf de nicht van Johannes Hovenkamp zich zichtbaar geëmotioneerd richting het nabijgelegen terras van restaurant De Drentsche Aa.

Niet vergeten

Raadslid Franke sprak van een 'heel bijzonder moment'. "Dat we nu, na 78 jaar, hier staan en dat er een brug vernoemd is naar een verzetsstrijder. Ja, dat doet je toch wat."

Franke begreep de emoties heel goed. "Je ziet zo'n vrouw met tranen in haar ogen staan toen Bert (Staats, red.) zijn verhaal deed. Daarna hoor je de Last Post en is het twee minuten stil. Dan krijg ik ook wel een brok in mijn keel."

Franke vindt het vooral belangrijk dat verzetshelden niet vergeten worden en dat ze ook na zoveel jaar nog een eigen monument kunnen krijgen. "Op zulke momenten gaan mijn gedachten dan uit naar mijn opa en oma, die ook veel meemaakten tijdens de oorlog. Het is belangrijk om de geschiedenis niet te vergeten."