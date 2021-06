SP-raadslid vraagt om harde keuze: 'Is Meppel een voorstad van Zwolle?'

Is Meppel een voorstad van Zwolle of een gemeente die zelf een hoog voorzieningenniveau kan onderhouden? SP-raadslid Xander Topma riep zijn collegaraadsleden donderdagavond op om een keuze te maken. "Volgens mij heeft de gemeenteraad geen idee wat voor gemeente we willen zijn."

Afgelopen avond besprak de raad in Meppel de perspectiefnota, die inzicht geeft in de financiële situatie van Meppel in de periode 2022-2025. Volgens Topma verzandde de raad in symptoombestrijding. "Elke partij pakt kleine puntjes uit de nota die ze belangrijk vinden", zegt hij. "De kleine puntjes zijn niet onbelangrijk, maar laten we eerst erkennen dat er een onderliggend probleem zit."

Dat onderliggende probleem zit volgens Topma in de visie op Meppel. In de raad wordt het vaker gekscherend gezegd: Meppel is te groot voor een servet maar te klein voor een tafellaken. Dat klonk terug in Topma's verhaal. Hij vraagt de raad om nu eens duidelijke keuzes te maken. Wordt Meppel een voorstad van Zwolle, of een stad met eigen faciliteiten?

Volgens Topma is het tijd voor harde keuzes. "Maar deze raad kiest ervoor om alles te willen en maakt daardoor geen echte keuzes. Aan de ene kant wil de raad voorzieningen van hoog niveau, een piekfijne binnenstad, geen tekortkomingen in het sociaal domein en vol inzetten op duurzaamheid. Tegelijkertijd moeten de lasten ook zo laag mogelijk blijven. Dat is uiteindelijk gewoon onhoudbaar."

Voorstad van Zwolle

"Als je kijkt naar de plek van Meppel in de regio kun je die op meerdere manieren analyseren. Elke manier heeft zijn eigen consequenties", aldus Topma. "Je zou kunnen zeggen dat we ons vol op Zwolle moeten richten. Daar is veel bedrijvigheid en er zijn behoorlijke voorzieningen. Je kijkt dan naar Meppel als woonstad voor mensen die in Zwolle werken. De consequentie is dat je hier dan de lasten laag wil houden om zo mensen te verleiden hier te komen wonen. Je investeert dan minder in voorzieningen, maar dat is niet erg. We zijn toch al op Zwolle gericht."

"Je kunt het ook totaal anders bekijken", vervolgt de SP'er. "Dat Meppel groot genoeg is om zelf een hoog voorzieningenniveau te realiseren. Dan moet je daarin investeren als gemeente. Dat houdt wel in dat je niet langer kampioen lage lasten van Drenthe kunt zijn. Anders is je begroting niet groot genoeg om de voorzieningen op termijn in stand te houden."

Motiemoeras

Het is volgens Topma niet te laat. "We hoeven het niet op deze manier af te sluiten. Ik hoop dat andere partijen wegblijven uit het motiemoeras. Ik hoop de tijd te gebruiken voor zinnige gesprekken. We hebben nog één kans. Wat voor gemeente willen we zijn en wat voor strategische keuzes horen daarbij?"

Topma belandde zelf toch even in het 'motiemoeras'. Hij diende een motie in genaamd 'Keuzeopties voor begroting'. Het college stelt in de perspectiefnota voor om enkele bezuinigingen door te voeren om zo de begroting rond te maken. Topma vraagt het college om een overzicht van andere manieren om dat te doen, zodat alle opties bekeken en overwogen worden. Morgen wordt over alle moties gestemd.

