Woonwagenbewoners Hoogeveen 'superblij' met dertig nieuwe standplaatsen

Goselink woont al drie jaar bij zijn moeder in huis. "Dat is omdat er gewoon geen plaats is", vertelt hij. "Maar ja, ik ben vijfentwintig en heb een zoontje, dus ik heb liever gewoon mijn eigen stek."

Waar de dertig standplaatsen precies komen, dat is nog niet bekend. De gemeente Hoogeveen zoekt uit of uitbreiding op de huidige woonwagenlocaties kan. Volgens Goselink is op Hoveniersland genoeg plek. "Ik hoop dat hier op dit stuk een aantal wagens komen, voor mij, mijn zus en mijn broer", zegt hij, terwijl hij naar een met gras begroeid perceel wijst, vlak achter hun woonwagenkampje. "Dat zou in elk geval geweldig zijn als dat hier kan."

Van 30 naar 45 woonwagens

Dat aantal van dertig mag na 2025 oplopen tot vijfenveertig. Maar volgens de bewoners is de vraag zelfs nog veel groter. "Een heleboel mensen gingen er al vanuit dat dit nooit meer ging gebeuren, dus het is eigenlijk helemaal niet duidelijk in beeld hoeveel mensen een standplaats willen", vertelt Wolters. "Veel mensen hebben noodgedwongen een huis gekocht, omdat ze dachten dat er toch geen plek meer was."

De gemeente baseert de aantallen op een peiling uit 2020. Hoogeveen vaart gezet achter de plannen, omdat de woonwagencultuur sinds een paar jaar cultureel erfgoed is. Sindsdien zijn gemeenten verplicht beleid op te stellen voor woonwagens en standplaatsen.

Maar wat is er toch zo leuk aan wonen op een woonwagenkamp? "Dat is onze cultuur", verklaart Wolters. "Een beetje de familie bij elkaar. Gewoon gezellig. En dat we niet te ver hoeven te reizen om elkaar op te zoeken. En dat we een beetje op elkaar kunnen letten." Haar zoon voegt daar aan toe: "En ik heb ook gewoon oppas nodig voor mijn zoontje."

